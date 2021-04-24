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В 106-ю годовщину Геноцида армян все мои мысли направлены на Армению | ПРЕЗИДЕНТ ФРАНЦИИ

 В 106-ю годовщину Геноцида армян все мои мысли направлены на Армению | ПРЕЗИДЕНТ ФРАНЦИИ
 
Эммануэль Макрон на армянском языке обратился к армянскому народу
 
Президент Франции Эммануэль Макрон на армянском языке обратился к армянскому народу на своей странице в Facebook. В своем послании Макрон отметил:

"В 106-ю годовщину Геноцида армян все мои мысли направлены на Армению, которая пережила исторические лишения. Я мысленно с армянским народом, беженцами, спасшимися от Геноцида, беженцами, которых когда-то приняла Франция, чьи потомки создали нашу страну. Мы никогда не забудем.

Как я и обязался, 24 апреля 2019 года во Франции официально признано Днем памяти жертв Геноцида армян. Каждый день во Франции, несмотря на эпидемические ограничения, будет отмечаться день, включенный в наш национальный календарь. 24 апреля, как никогда раньше, наши два народа объединяет одна и та же память.

Вспоминая прошлое, принимая истину, отдавая дань уважения мертвым, уважая память живых, мы обязаны предотвратить забвение, отрицание и ложь. Будучи приверженными вам на протяжении всей истории, мы также привержены будущему в то время, когда ваша страна пережила смертельный конфликт в регионе, где пролилось слишком много крови. Необходимо создать новую страницу мира, процветания и примирения.

Борьба за справедливость и истину, которую Франция вела вместе с вами, будет продолжаться и не остановится, потому что это не только борьба армян. Это основа принципа братства Французской Республики.

В этот день печали, но и надежды, когда мы вместе вспоминаем ужасные страдания мучеников, Францию и Армению объединяют дружба и братство".

  Источник:FMG NEWS
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