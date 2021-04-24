﻿ Весь мир плюет в лицо Турции и Азербайджана за совершенный Геноцид Армян


 
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Весь мир плюет в лицо Турции и Азербайджана за совершенный Геноцид Армян

 Весь цивилизованный мир плюет в лицо Турции и Азербайджана

«Это день памяти жертв Геноцида армян. Мы с болью и благоговением относимся к их жертве. Мы крепко привязаны к нашим братьям-армянам, которые живут здесь, на нашей родине. Мы продолжим наши усилия, чтобы международное сообщество признало Геноцид армян»
 
Президент Кипра Никос Анастасиадис:
В 106-ую годовщину Геноцида армян все мои мысли направлены к испытавшей исторические лишения Армении — Президент Франции Макрон
 День памяти жертв Геноцида армян – важный день для народов Греции и Армении: Кириакос Мицотакис
Больше 1,5 млн погибших, больше миллиона людей рассеяны по миру - сегодня вместе с полумиллионной диаспорой в Украине чтим память жертв геноцида армян 1915 года. Украина которая потерпела трагедии Голодомора 1932-33, разделяет боль братского армянского народа !
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков:
В Грузии прошло траурное шествие в память о жертвах Геноцида армян 1915 года.
Американский народ чтит всех армян, погибших в результате геноцида, начавшегося 106 лет назад.
Заявление президента США Джо Байдена
Пресс-секретарь «Сирийских демократических сил» (СДС) Мустафа Бали почтил память жертв Геноцида и призвал признать это чудовищное преступление против армян в своем Твиттере.
 
Тегеране и Исфахане прошли траурные мероприятия по случаю 106-й годовщины Геноцида армян.
 Не будем забывать историю, чтобы она не повторилась со своими темными сторонами: Председатель Палаты депутатов Чехии
"Мы отдаем дань уважения и помним жертв Геноцида”: премьер Канады Джастин Трюдо
 
 
 

  Источник:FMG NEWS
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