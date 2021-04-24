﻿ Весь мир плюет в лицо Турции и Азербайджана за совершенный Геноцид Армян



«Это день памяти жертв Геноцида армян. Мы с болью и благоговением относимся к их жертве. Мы крепко привязаны к нашим братьям-армянам, которые живут здесь, на нашей родине. Мы продолжим наши усилия, чтобы международное сообщество признало Геноцид армян»

Президент Кипра Никос Анастасиадис:

В 106-ую годовщину Геноцида армян все мои мысли направлены к испытавшей исторические лишения Армении — Президент Франции Макрон День памяти жертв Геноцида армян – важный день для народов Греции и Армении: Кириакос Мицотакис

Больше 1,5 млн погибших, больше миллиона людей рассеяны по миру - сегодня вместе с полумиллионной диаспорой в Украине чтим память жертв геноцида армян 1915 года. Украина которая потерпела трагедии Голодомора 1932-33, разделяет боль братского армянского народа !

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков:

В Грузии прошло траурное шествие в память о жертвах Геноцида армян 1915 года.

Американский народ чтит всех армян, погибших в результате геноцида, начавшегося 106 лет назад.

Заявление президента США Джо Байдена

Пресс-секретарь «Сирийских демократических сил» (СДС) Мустафа Бали почтил память жертв Геноцида и призвал признать это чудовищное преступление против армян в своем Твиттере.

Тегеране и Исфахане прошли траурные мероприятия по случаю 106-й годовщины Геноцида армян. Не будем забывать историю, чтобы она не повторилась со своими темными сторонами: Председатель Палаты депутатов Чехии "Мы отдаем дань уважения и помним жертв Геноцида”: премьер Канады Джастин Трюдо

