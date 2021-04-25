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Приветствуем послание Президента Байдена, посвященное годовщине Геноцида армян | МИД АРМЕНИИ

 Приветствуем послание Президента Байдена, посвященное годовщине Геноцида армян | МИД АРМЕНИИ
Заявление МИД РА

Приветствуем послание Президента Байдена, посвященное годовщине Геноцида армян, которым президент США четко указывает определение массового злодеяния, выпавшего на долю армянского народа в начале 20-го века, как геноцида. Отметим, что резолюции, признающие и осуждающие геноцид армян, были приняты Палатой представителей и Сенатом США в 2019 году.

В тяжелые дни геноцида армян американское правительство и народ оказали бескорыстную помощь и спасли из когтей смерти множество человеческих жизней. Послание президента продолжает сильные американские традиции поддержания истины и справедливости.

Признание и осуждение геноцида армян является общечеловеческой задачей. Сегодня власти США безоговорочно подтвердили свою приверженность защите прав человека и принципам гуманизма.

Данное послание является весомым вкладом в глобальном признании Армянского геноцида и в деле предотвращении геноцидов.

  Источник:FMG NEWS
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