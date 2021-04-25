﻿ Вашим посланием процесс признания в США Геноцида армян достиг своей цели | премьер-министр Армении


 
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Вашим посланием процесс признания в США Геноцида армян достиг своей цели | премьер-министр Армении

Вашим посланием процесс признания в США Геноцида армян достиг своей цели | премьер-министр Армении 
В день, когда отмечается 106-я годовщина Геноцида армян, премьер-министр Никол Пашинян направил письмо президенту Соединенных Штатов Америки Джо Байдену, в котором выразил признательность за официальное признание и осуждение Геноцида армян. В письме говорится:

"Ваше Превосходительство,
Народ Армении и армяне всего мира с большим энтузиазмом восприняли Ваше послание об официальном признании и осуждении Геноцида армян, совершенного Османской империей в 1915-1923 гг. Высоко ценю Вашу принципиальную позицию, которая является мощным шагом на пути восстановления истины и исторической справедливости, неоценимой поддержкой потомкам жертв Геноцида армян.
Хочу особо отметить также принятые в 2019 году обеими палатами Конгресса США резолюции о признании Геноцида армян и констатировать, что Вашим посланием процесс признания в США Геноцида армян достиг своей цели.
Признание Геноцида армян важно не только в плане уважения памяти 1,5 млн невинных жертв, но и предотвращения повторения подобных преступлений.
Для Республики Армения признание является как вопросом восстановления истины и исторической справедливости, так и вопросом безопасности, особенно в свете событий, произошедших в нашем регионе в прошлом году.
Полностью разделяю Вашу мысль: "Если мы полностью не признаём, не чтим память и не учим наших детей о геноциде, слова «Никогда больше» теряют свой смысл”.

Многоуважаемый господин Байден,
Признание Соединенными Штатами Геноцида армян является востребованным посланием международному сообществу и подтверждает верховенство прав человека и ценностей в международных отношениях. С этой точки зрения это воодушевляющий и вдохновляющий пример для всех, кто хочет вместе построить справедливое и толерантное международное общество.

Прошу принять, Ваше Превосходительство, уверения в моем глубоком к Вам уважении”.
 

  Источник:FMG NEWS
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