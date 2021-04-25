﻿ Вашим посланием процесс признания в США Геноцида армян достиг своей цели | премьер-министр Армении

В день, когда отмечается 106-я годовщина
Геноцида армян, премьер-министр Никол Пашинян направил письмо
президенту Соединенных Штатов Америки Джо Байдену, в котором выразил
признательность за официальное признание и осуждение Геноцида армян. В
письме говорится:
"Ваше Превосходительство,
Народ Армении и армяне всего
мира с большим энтузиазмом восприняли Ваше послание об официальном
признании и осуждении Геноцида армян, совершенного Османской империей в
1915-1923 гг. Высоко ценю Вашу принципиальную позицию, которая является
мощным шагом на пути восстановления истины и исторической
справедливости, неоценимой поддержкой потомкам жертв Геноцида армян.
Хочу особо отметить также
принятые в 2019 году обеими палатами Конгресса США резолюции о признании
Геноцида армян и констатировать, что Вашим посланием процесс признания в
США Геноцида армян достиг своей цели.
Признание Геноцида армян важно
не только в плане уважения памяти 1,5 млн невинных жертв, но и
предотвращения повторения подобных преступлений.
Для Республики Армения признание
является как вопросом восстановления истины и исторической
справедливости, так и вопросом безопасности, особенно в свете событий,
произошедших в нашем регионе в прошлом году.
Полностью разделяю Вашу мысль:
"Если мы полностью не признаём, не чтим память и не учим наших детей о
геноциде, слова «Никогда больше» теряют свой смысл”.
Многоуважаемый господин Байден,
Признание Соединенными Штатами
Геноцида армян является востребованным посланием международному
сообществу и подтверждает верховенство прав человека и ценностей в
международных отношениях. С этой точки зрения это воодушевляющий и
вдохновляющий пример для всех, кто хочет вместе построить справедливое и
толерантное международное общество.
Прошу принять, Ваше Превосходительство, уверения в моем глубоком к Вам уважении”.