Экс-президент Молдовы предложил парламенту и Санду согласовать дату досрочных выборов

Председатель партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон 26 апреля предложил срочно начать диалог между парламентом и президентом для определения даты досрочных парламентских выборов. об этом сообщает пресс-служба ПСРМ.

Лидер Партии социалистов призвал Майю Санду срочно начать консультации для преодоления политического кризиса и немедленно прекратить любые действия, дестабилизирующие ситуацию.

Глава ПСРМ предложил несколько шагов для разрешения сложной политической ситуации. Среди них — совместное установление даты досрочных парламентских выборов, когда динамика новых случаев заражения коронавирусной инфекции продемонстрирует снижение, решение вопроса о выделении денег на проведение выборов.

Также Додон предложил разработать дорожную карту по управлению экономической, социальной и пандемической ситуацией в стране в течение последующих месяцев — до проведения досрочных парламентских выборов и формирования нового правительства по их результатам.

По его словам, политический класс сегодня нуждается в ответственном диалоге.