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Шеф кабмина Казахстана обсудил с главой ОАО «РЖД» логистику Евразийского железнодорожного альянса

  • 26.04.2021, 16:45,
  • В Мире + Европа Россия
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Шеф кабмина Казахстана обсудил с главой ОАО «РЖД» логистику Евразийского железнодорожного альянсаПремьер-министр Казахстана Аскар Мамин 26 апреля встретился главой правления ОАО «Российские железные дороги» Олегом Белозёровым. Собеседники обсудили укрепление сотрудничества в рамках железнодорожных сообщений как в двусторонних направлениях, так и на площадке ЕАЭС. Об этом проинформировал сайт правительства РК.

На рассмотрение были вынесены перспективы развития АО «Объединённая транспортно-логистическая компания — Евразийский железнодорожный альянс» (ОТЛК ЕРА). Отметим, что этот интеграционный проект призван реализовывать транзитные контейнерные доставки в составе регулярных поездов по маршруту «Китай — Европа» через Казахстан, Россию и Белоруссию.

Аскар Мамин сообщил российскому функционеру, что Казахстан крайне заинтересован в расширении своего транспортного потенциала. Будущее развитие железнодорожных линий, рост объёмов торговли и транзита в регионе возведены в стране в ранг приоритетных задач.

Пресс-служба главы кабинета министров РК отдельно отметила, что, несмотря на пандемию объём транзитных грузоперевозок в контейнерах через Казахстан по направлению «Китай — Европа» достиг 517 тысяч ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент). Грузовой поток между РК и РФ в 2020 году перевалил 85 миллионов тонн.


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