Студенты Туркменистана выиграли золотые медали на международных олимпиадах

Туркменистан создал все необходимые условия для эффективного получения знаний, в школах и вузах страны. Пользуясь предоставленными возможностями учащиеся ежедневно работают над собой, изучая различные дисциплины, читая книги, которые способствуют расширению кругозора и участвуют в различных международных олимпиадах. Они показывают отличные результаты на соревнованиях такого вида. Таким образом, важно отметить, что студенты Туркменистана смогли занять призовые места и получить медали, сообщает интернет-сайт olymp.i-exam.

По математике занял первое место студент университета имени Махтумкули Овезмырадов Ровшен, по физике второе место – Гарлыев Ховесгельди и Мерданова Говхер, учащиеся Сельхоз университета имени С.А.Ниязова, по химии первенство заняли Алламырадов Акмухаммет, Гараев Мухамметберди, а второе - Бегенджов Сердар студенты госуниверситета имени Махтумкули, по информатике первые – Таджиев Азамат, Сейитгулыев Мырат и Оразгельдиев Исмаил из Международного университета нефти и газа. Кроме того, медали удостоились Абдырахманова Айзулейха, Хемдемов Куват, Аннагурбанов Якуб, Джумаев Мухаммет из Туркменского сельскохозяйственного института по предмету «Сопротивление материвалов», Текаев Шатлык из медуниверситета страны имени Мырата Гаррыева по экологии.

Кроме вышеназванных учащихся высших учебных заведений страны ещё многие смогли получить золотые, серебряные и бронзовые медали. Такой высокий показатель призёров международных соревнований является наглядным примером тому, что туркменская молодёжь растёт и развивается день ото дня, идёт вперёд, покоряя даже самые неприступные вершины.

Добавим, что Гурбангулы Бердымухамедов поддерживает все начинания молодого поколения, поощряя их и помогая в нужные моменты.