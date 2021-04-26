﻿ Студенты Туркменистана выиграли золотые медали на международных олимпиадах » Новости, Аналитика и Репортажи | Сервер Новостей


 
  • 19:54 – Душанбе примет министров обороны и секретарей совбеза стран ОДКБ 
  • 10:30 – Вашим посланием процесс признания в США Геноцида армян достиг своей цели | премьер-министр Армении 
  • 17:27 – Армения становиться связующим звеном между Ираном и ЕС. 
  • 10:30 – Вашим посланием процесс признания в США Геноцида армян достиг своей цели | премьер-министр Армении 
  • 10:48 – Названы лауреаты самой престижной кинопремии мира 
  • 18:54 – Таджикские милиционеры раскрыли факт торговли девушками 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Студенты Туркменистана выиграли золотые медали на международных олимпиадах

  • 26.04.2021, 14:30,
  • В Мире + Европа
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  

Студенты Туркменистана выиграли золотые медали на международных олимпиадахТуркменистан создал все необходимые условия для эффективного получения знаний, в школах и вузах страны. Пользуясь предоставленными возможностями учащиеся ежедневно работают над собой, изучая различные дисциплины, читая книги, которые способствуют расширению кругозора и участвуют в различных международных олимпиадах. Они показывают отличные результаты на соревнованиях такого вида. Таким образом, важно отметить, что студенты Туркменистана смогли занять призовые места и получить медали, сообщает интернет-сайт olymp.i-exam.

По математике занял первое место студент университета имени Махтумкули Овезмырадов Ровшен, по физике второе место – Гарлыев Ховесгельди и Мерданова Говхер, учащиеся Сельхоз университета имени С.А.Ниязова, по химии первенство заняли Алламырадов Акмухаммет, Гараев Мухамметберди, а второе -  Бегенджов Сердар студенты госуниверситета имени Махтумкули, по информатике первые – Таджиев Азамат, Сейитгулыев Мырат и Оразгельдиев Исмаил из Международного университета нефти и газа. Кроме того, медали удостоились Абдырахманова Айзулейха, Хемдемов Куват, Аннагурбанов Якуб, Джумаев Мухаммет из Туркменского сельскохозяйственного института по предмету «Сопротивление материвалов», Текаев Шатлык из медуниверситета страны имени Мырата Гаррыева по экологии.

Кроме вышеназванных учащихся высших учебных заведений страны ещё многие смогли получить золотые, серебряные и бронзовые медали. Такой высокий показатель призёров международных соревнований является наглядным примером тому, что туркменская молодёжь растёт и развивается день ото дня, идёт вперёд, покоряя даже самые неприступные вершины.

Добавим, что Гурбангулы Бердымухамедов поддерживает все начинания молодого поколения, поощряя их и помогая в нужные моменты.


  •   Просмотров Сегодня: 12

  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.


    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Таджикские школьники-олимпийцы покажут свои знаниям на Международной олимпиаде по химии
    » Студенты из Туркменистана начали проходить практику в хозсубъектах ТЭК
    » Президент Туркменистана рассказал внуку о разведении ахалтекинских скакунов
    » Спортсмены из Узбекистана завоевали золотые медали на международном турнире по дзюдо в Германии
    » Эксперт назвал ТОП-5 стран, куда едут учиться студенты из Туркменистана
    » В Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко обсудили «Актуальные вопросы украинско-армянских отношений»
    » Студенты Пекинского университета смогут изучать грузинский язык
    » Армянские школьники с триумфом выступили на пяти международных олимпиадах
    » Воспитанники Военно-спортивного училища им. Монте Мелконяна на международных сборах в РФ заняли первое место
    » Студенты-медики из Адыгеи поедут на практику в Германию
    » Украинские синхронистки выиграли "бронзу" Европейских игр
    » Армянские студенты в Греции
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 |Радио, ТВ, Интернет, Пресса...| FOCUS MEDIA GROUP | ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Душанбе примет министров обороны и секретарей совбеза стран ОДКБ

    • 19:54
    • 9
    • 0

    Спикер Армении назначил день внеочередного заседания, в связи с отставкой премьера

    • 18:38
    • 11
    • 0

    Шеф кабмина Казахстана обсудил с главой ОАО «РЖД» логистику Евразийского железнодорожного альянса

    • 16:45
    • 12
    • 0

    Экс-президент Молдовы предложил парламенту и Санду согласовать дату досрочных выборов

    • 14:46
    • 11
    • 0

    Студенты Туркменистана выиграли золотые медали на международных олимпиадах

    • 14:30
    • 12
    • 0

    Глава Белоруссии в Брагине почтил память жертв Чернобыльской трагедии

    • 14:06
    • 11
    • 0

    Министерство здравоохранения Киргизии предложило временно приостановить мероприятия в мечетях

    • 13:43
    • 10
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 65011
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 59986
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 57598
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 52998
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 48188
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 42385
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 40809
    • 0

    Политолог прокомментировал новый уровень отношений между Бишкеком и Ташкентом

    • 12:45
    • 9
    • 0

    В столице Туркменистана прошли финальные скачки, приуроченные к празднику ахалтекинского коня

    • 13:00
    • 9
    • 0

    Спикер Армении назначил день внеочередного заседания, в связи с отставкой премьера

    • 18:38
    • 11
    • 0

    Министерство здравоохранения Киргизии предложило временно приостановить мероприятия в мечетях

    • 13:43
    • 10
    • 0

    Душанбе примет министров обороны и секретарей совбеза стран ОДКБ

    • 19:54
    • 9
    • 0

    Глава Белоруссии в Брагине почтил память жертв Чернобыльской трагедии

    • 14:06
    • 11
    • 0

    Студенты Туркменистана выиграли золотые медали на международных олимпиадах

    • 14:30
    • 12
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА