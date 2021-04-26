Душанбе примет министров обороны и секретарей совбеза стран ОДКБ

В Таджикистане состоятся межгосударственные заседания, где главкомы и секретари совбеза стран ОДКБ обсудят планы, задачи и мероприятия по вопросам безопасности и обороны государств на текущий и следующий год. Сообщает пресс-служба ОДКБ.

По предварительному графику заседание совета министров обороны пройдёт в Душанбе 27 апреля под руководством министра обороны Таджикистана генерал-полковника Шерали Мирзо. А 29 планируется совещание секретарей совета безопасности стран ОДКБ под председательством секретаря совета безопасности Таджикистана Насруло Махмудзода.

В настоящее время в ОДКБ председательствует Таджикистан. Намечено, что открытие заседаний проведёт глава государства Эмомали Рахмон. Кроме того, во всех мероприятиях будет принимать участие генеральный секретарь организации Станислав Зась, который уже находится в Таджикистане и побывал на приграничной зоне с Афганистаном. Он расскажет о существующих проблемах и определит вопросы повестки дня.

Чиновники будут рассматривать детали военной безопасности, противодействие негативным вызовам и угрозам, меры по их ликвидации. Обговорят реализацию проектов по оснащению коллективных сил оперативного реагирования (КСОР), а также общей слаженной подготовки формирований сил, средств и способов коллективной безопасности, включая консультаций по внешнеполитическим вопросам, безопасности и обороны.

Добавим, что руководители ведомств рассмотрят план мероприятий, в связи с предстоящими празднованиями круглых дат 30-летие подписания договора о коллективной безопасности и 20-летию создания ОДКБ.