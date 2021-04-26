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Спикер Армении назначил день внеочередного заседания, в связи с отставкой премьера

  • 26.04.2021, 18:38,
  • В Мире + Европа Армения Политика
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Спикер Армении назначил день внеочередного заседания, в связи с отставкой премьераПредседатель законодательного органа Армении Арарат Мирзоян 26 апреля выступил с заявлением, в ходе которого сообщил о том, что утверждена дата внеочередного заседания в парламент. Таким образом, согласно статье 140 закона «Регламент Национального Собрания», вопрос об избрании премьера будет обсуждаться на специальном заседании, которое назначено на 3 мая (в 12:00). Об этом сообщает пресс-служба парламента Армении.

Напомним, что 25 мая глава правительства Никол Пашинян сообщил, что подаёт в отставку. Президент Армении уже принял отставку правительства. Однако Пашинян намерен временно исполнять обязанности премьера. По действующей конституции проведение внеочередных выборов возможно лишь в случае, если премьер подает в отставку, а парламент дважды не избирает нового главу правительства и распускается.

Ранее в своём выступлении Пашинян заявил, что внеочередные выборы важны тем, что Армения в 2020 году прошла через серьезнейшие испытания. Выборы же он считает способом выразить мнение народа о событиях прошлого, дать оценку и определить свою дальнейшую судьбу.


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