﻿ Пусть русские убираются! | Народное движение Азербайджана

Члены общественной организации Народное движение, в которую ходит ряд
политических и общественных организаций, провели акцию протеста перед
посольством России в Азербайджане с требованием вывести российских
миротворцев из Нагорного Карабаха.
Акция была приурочена к годовщине советизации Азербайджана в 1920.
«Мы требуем вывода русских из Карабаха, они не миротворцы, пусть их заменят турецкие военные»,– заявил один из протестующих.
«Если российские военные стреляли по Шуше ракетами «Искандер», то как эти военные могут считаться миротворцами. Пусть убираются»,– сказал другой участник.
Народное движение также опубликовало резолюцию акции, согласно которой движение расценивает приход российских военных , как покушение на суверенитет Азербайджана. Они считают, что действия миротворцев противоречат интересам Азербайджана.
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