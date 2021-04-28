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В парламент Франции внесена резолюция с требованием возвращения армянских пленных

 Франция трубует вернуть военнопленных
Депутат из французского департамента Валь-д’Уаз, бывший социалист Франсуа Пупони внес в парламент страны новую резолюцию, призывающую Францию потребовать возвращения военнопленных и мирных жителей, удерживаемых Азербайджаном после военных действий. Как сообщает Арменпресс, об этом французский депутат написал на своей странице в Facebook, опубликовав проект резолюции.

«Я внес предложение о принятии резолюции о немедленном освобождении армянских военнопленных. После конфликта с Азербайджаном в Арцахе многие армянские солдаты по-прежнему удерживаются властями Азербайджана и ожидают репатриации.

Такая практика полностью противоречит нормам международного права и Женевской конвенции. Франция должна призвать Азербайджан освободить их, и в этом смысл моей резолюции. Я хочу поблагодарить парламентариев, которые согласились ее подписать», – сказал он.

  Источник:FMG NEWS
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