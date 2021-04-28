﻿ Русские убирайтесь из Азербайджана | Русские, Армяне и Персы враги Азербайджана

В Азербайджане сегодня отмечают "101 годовщину оккупации страны Россией".



В Азербайджане прошла очередная антироссийская акция протеста

Сегодня группа членов общественной организации Народное движение провела акцию протеста перед посольством России в Баку. Акция была приурочена к очередной годовщине советизации Азербайджана в 1920 году XI Красной армией.

На митинге звучали лозунги Путин - ты апокалипсис, Путин ты руководитель страны зла, убирайтесь русские из Азербайджана, Иван уходи домой и другие лозунги, которые мы не можем писать исходя из этики и увжения к нашим читателям.

Помимо этого это племя умудрилось прямо в камеры и буквально рядом с полицейскими угрожать Президенту РФ и российскому народу.

Подробности в видео.