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«Зенит»-«Барселона»: в двух шагах от «Финала Четырёх»

  • 28.04.2021, 19:50,
  • Спорт
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Сегодня 28 апреля санкт-петербургский «Зенит» на «Сибур-Арене» встретится в третьем четвертьфинальном матче серии плей-офф баскетбольной Евролиги с испанской «Барселоной». После поединков в столице Каталонии каждый из соперников имеет по одной победе.





БК Барселона-БК Зенит
Фото: Евролига




21 и 23 апреля «Зенит» и «Барселона» провели первые два матча 1/4 финала баскетбольной Евролиги. Обе встречи носили упорный характер. В первой игре на паркете «Палау Блауграна» победа пришла к «Зениту» 76:74. Самым результативным у победителей стал с 19 очками Кевин Пангос, а у «Барселоны» больше всех очков набрал Брэндон Дэвис -18. Второй поединок вышел ещё более напряжённым. На каталонцев давил груз ответственности за результат. Второе подряд поражение стало бы для них катастрофой. В итоге всё завершилось овертаймом, в котором удача улыбнулась хозяевам. «Барселона» выиграла 81:78. Самым результативным в составе гранатово-синих стал Брэндон Дэвис. На его счету 22 очка. А у «Зенита» второй матч подряд больше всех очков набрал Кевин Пангос — 23. Именно Брэндон Дэвис и Кевин Пангос являются сейчас самыми полезными игроками плей-офф Евролиги.





БК Зенит. Хавьер Паскуаль
Фото: Олег Бухарев/В мире спорта»




Столь острое соперничество со стороны дебютанта плей-офф стало для «Барселоны» откровением. Подопечные Шарунаса Ясикявичюса, несмотря на надёжную игру в обороне, не смогли справиться с невероятными бросками баскетболистов «Зенита». Те демонстрировали прекрасную игру без откровенных провалов по ходу матчей. Единственный неудачный отрезок длиной в три с половиной минуты случился во второй четверти второго матча, проигранного со счётом 0:12. Но теперь «Барселона» скинула с себя пелену иллюзий и теперь прекрасно понимает, с кем ей предстоит соперничать в играх под номерами 3 и 4. Подопечным же Хавьера Паскуаля остаётся пытаться демонстрировать на паркете «Сибур Арены» то, что они делали в двух предыдущих матчах.





БК Барселона. Ник Калатес
Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»




Ну а преданные болельщики клуба с берегов Невы должны стать тем самым дополнительным козырем, который подстегнёт «Зенит» к тому, чтобы «Высокий сезон» «Зенита» стал ещё выше!





Евролига. 1/4 финала. Матч №3





«Зенит» Санкт-Петербург Россия – «Барселона» Барселона Испания





28 апреля 2021 года. Санкт-Петербург. КСК «Сибур Арена». 20:00.





Текст: Наталья Бухарева.


Фото: Евролига и Олег Бухарев.


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