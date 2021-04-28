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«Динамо-2» — «Чита»: в Химках всё будет предсказуемо?

  • 28.04.2021, 21:32,
  • Спорт
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

29 апреля московское «Динамо-2» в матче 22-го тура «Олимп – Первенство ПФЛ-2020/2021» в Химках стадионе «Родина» сыграет с «Читой». 




ФК Динамо-2
Фото: Наталья Бухарева/ «В мире спорта»




«Динамо-2» после разгрома «Коломны» (5:2), съездило в гости к «Знамени Труда»  в Орехово-Зуево и сыграло там вничью (1:1). Но борьба за место в «тройке» для подопечных Александра Кульчия продолжается.





«Чита» же после зимней паузы под руководством Ильи Макиенко стала более слаженным коллективом. А победа над «Казанкой» стала почти сенсацией. И всё же в Химках против «Динамо-2» забайкальцам вряд ли сладить. А голов должно быть много.





Прогноз — 4:2.





Футбол. «Олимп – Первенство ПФЛ-2020-2021». Группа 2. 22 тур





«Динамо-2» Москва – «Чита»





29 апреля 2021 года. Химки. Стадион «Родина». 18.00.





Текст: Антон Буялов.


Фото: Наталья Бухарева.


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