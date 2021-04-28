«Динамо-2» — «Чита»: в Химках всё будет предсказуемо?

29 апреля московское «Динамо-2» в матче 22-го тура «Олимп – Первенство ПФЛ-2020/2021» в Химках стадионе «Родина» сыграет с «Читой».

Фото: Наталья Бухарева/ «В мире спорта»

«Динамо-2» после разгрома «Коломны» (5:2), съездило в гости к «Знамени Труда» в Орехово-Зуево и сыграло там вничью (1:1). Но борьба за место в «тройке» для подопечных Александра Кульчия продолжается.

«Чита» же после зимней паузы под руководством Ильи Макиенко стала более слаженным коллективом. А победа над «Казанкой» стала почти сенсацией. И всё же в Химках против «Динамо-2» забайкальцам вряд ли сладить. А голов должно быть много.

Прогноз — 4:2.

Футбол. «Олимп – Первенство ПФЛ-2020-2021». Группа 2. 22 тур

«Динамо-2» Москва – «Чита»

29 апреля 2021 года. Химки. Стадион «Родина». 18.00.

Текст: Антон Буялов.

Фото: Наталья Бухарева.