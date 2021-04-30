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Молдавская комиссия решила как будет проходить процесс обучения в школах и вузах страны

  • 30.04.2021, 13:49,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Молдавская комиссия решила как будет проходить процесс обучения в школах и вузах страныНациональная комиссия по общественному здравоохранению в Молдове 30 апреля провела заседание по эпидемиологической ситуации в республике. Члены комиссии поручили территориальным комиссиям принять решение о введении чрезвычайного положения в области здравоохранения на местном уровне в ситуации, когда заболеваемость превышает 100 случаев заражения на 100 тысяч граждан. Об этом сообщает пресс-служба правительства Молдовы.

Сообщается, что сохраняются меры эпидемиологической безопасности, установленные и применяемые в период пандемии. Таким образом, остается обязательным носить защитные маски во всех общественных местах, соблюдать гигиену рук и соблюдать физическую дистанцию не менее мин. 1 метр между людьми.

Что касается учебного процесса в школах и высших учебных заведениях, то теперь физическое присутствие школьников или студентов в учебных заведениях возможно лишь в населенных пунктах с относительно невысоким уровнем заражения.

Комиссия разрешает дошкольникам, школьникам и студентам физическое присутствие на занятиях только в том случае, если в населенном пункте установлены «зеленый» или «желтый» уровни опасности.


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