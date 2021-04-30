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Армения приложит все усилия для углубления взаимодействия в рамках ЕАЭС

  • 30.04.2021, 17:49,
  • В Мире + Европа Армения
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Армения приложит все усилия для углубления взаимодействия в рамках ЕАЭСИсполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян 30 апреля принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета в Казани. В своём выступлении и. о. главы правительства подчеркнул, что официальный Ереван готов приложить все усилия, которые необходимы для дальнейшего расширения областей экономического сотрудничества и последовательного раскрытия интеграционного потенциала Союза. Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.

Пашинян отметил, что промышленный сектор является одним из главных локомотивов экономической системы ЕАЭС.

По его словам, функционирование ЕАЭС, придавшее дополнительный импульс развитию экономического сотрудничества госурств-членов на качественно новых началах, сегодня продвигается на фоне новых глобальных вызовов, которые существенно нивелируют эффекты межгосударственной интеграции в целом.

И.о. премьера считает важным и далее проводить работу, направленную на углубление промышленной кооперации и на координацию национальных промышленных политик.


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