В память 60-летнего юбилея первого полёта человека в космос и отважного, великого героя-космонавта Юрия Гагарина 30 апреля на территории «Русского дома» посольства Российской Федерации в туркменском государстве, согласовавшись с представителями Туркменистана, в праздничной обстановке открыли бронзовый бюст советского лётчика, произведённый искусным скульптором Алексеем Леоновым. Межнациональный благотворительный общественный фонд «Диалог культур – единый мир» подарил данный бюст посольству. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе российского представительства.

В торжественном мероприятии приняли участие представители госструктур Туркменистана, российские дипломаты, Чрезвычайный посол России в стране Александр Блохин, СМИ и общественности.

присутствующие вспомнили о смелом поступке первого в истории всего человечества космонавта и почтили его память, выслушав сердечное исполнение песни «Знаете, каким он парнем был». Российский политик выразил искреннюю благодарность сотрудникам фонда и туркменским представителям за подарок и крепкую поддержку.

Представительство российской строительной организации «Возрождение», находящееся в Туркменистане, предоставило архитектурный дизайн и основание памятника, сделанное из гранита.