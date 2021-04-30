Президент Узбекистана в ближайшем времени прибудет в Таджикистан с рабочим визитом

Узбекский лидер Шавкат Мирзиёев 30 апреля поговорил по телефону со своим таджикским коллегой Эмомали Рахмоном, в результате чего они обсудили ход подготовки к приезду президента в Таджикистан. Была подчёркнута важность незамедлительного решения возникших трудностей на киргизо-таджикской границе при помощи мирных переговоров, учитывая образованные дружеские отношения между странами. Об этом сайту Sng.today сообщили в пресс-службе Мирзиёева.

Основной акцент был сделан на рассмотрении вопросов, связанных с непростой ситуацией на таджикско-кыргызской границе и путями её быстрейшей нормализации. Глава узбекской республики поддержал соглашения между государствами, направленные на решении сложившихся обстоятельств и предотвращение её осложнения.

Политики отметили эффективные достижения официального совещания премьер-министров обоих республик, прошедшего в Худжанде 24 апреля нынешнего года.

Президентами двух стран также особо была подчёркнута необходимость совместного нахождения новых «точек роста» полномасштабного двустороннего взаимодействия на долговременную перспективу.