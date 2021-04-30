Нотариусы будут помогать в борьбе с отмывание денег

Сотрудники нотариальных контор будут помогать властям «в борьбе с отмывание денег», сообщая о подозрительных сделках. Данная поправка в закон Таджикистана «О государственном нотариате» 28 апреля была вынесена на рассмотрение и утверждена маджлиси намояндагон-нижней палатой парламента Таджикистана. Об этом сообщает пресс-служба маджлиси намояндагон маджлиси оли Таджикистана.

В своём выступлении перед депутатами парламента министр юстиции Таджикистана Музаффар Ашуриён, заявил, что данные поправки и последующие меры помогут властям в борьбе с легализацией средств нажитых преступным деяниями, и предотвратят финансированием терроризма.

По новому законодательству нотариусы обязаны будут предупреждать специальные органы о сделках связанных имущественном, если сумма договора купли –продажи будет свыше 1750 показателям для расчётов. Кроме того чиновник будет сообщать в случае, если сделка с недвижимостью и ценными облигациями и бумагам, станет превышать 12500 показателей для расчётов или более.