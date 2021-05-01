В Бишкеке правительство организовало штаб добра «Помощь Баткену»

Правительство Республики Киргизия 1 мая проинформировало о том, что во дворце спорта имени Кааба уулу Кожомкула в городе Бишкек организован штаб добра «Помощь Баткену», где волонтерами осуществляется прием гуманитарной помощи от гражданского общества и представителей бизнес структур. Гумпомощь будет направлена пострадавшим гражданам Баткенской области, в ходе кыргызско-таджикского столкновения на границе. Об этом сообщает пресс-служба правительства Киргизии.

Согласно информации, на данный момент сотрудники соответствующих ведомств начали распределять 60 тонн гуманитарного груза, поступившего в Лейлекский район Баткенской области (40 тонн гуманитарного груза от населения Джалал-Абадской области, 20 тонн — по линии МЧС страны).

Сообщается, что жители, пострадавшие в результате инцидента на кыргызско-таджикской границе в Баткенской области, в первую очередь нуждаются в консервах, продуктах быстрого приготовления, детском питании, прохладительных напитках, памперсах, средствах личной гигиены и одежде.