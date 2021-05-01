Президент призвала решить проблемы по подключению электросетей Молдовы и Румынии

Глава Молдавии Майя Санду 1 мая провела встречу с представителями энергетических ведомств, которые ответственны за проект объединения электрических сетей страны с Румынией. На встрече присутствовали представители министерств экономики и финансов, отдела реализации проектов, государственной канцелярии и ГП «Moldelectrica». Об этом сообщает пресс-служба главы Молдовы.

Президент подчеркнула, что для Республики Молдова это один из важнейших проектов развития, который решит проблему зависимости от электроэнергии из одного источника.

По словам Санду, в течение трех десятилетий эта зависимость использовалась коррумпированными политиками, которые похищали у потребителей электроэнергию с помощью различных схем и ставили под угрозу энергетическую безопасность страны.

Глава государства запросила у ответственных структур разъяснения по поводу задержки проекта.

Согласно дорожной карте по объединению энергоносителей, утвержденной правительством в 2015 году, двухпозиционная электростанция в Вулкэнешть и линия электропередачи Вулкэнешть-Кишинев должны были быть введены в эксплуатацию в 2019 году.