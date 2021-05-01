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Президент Казахстан принял участие во встрече с призёрами проекта

  • 01.05.2021, 13:59,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Президент Казахстан принял участие во встрече с призёрами проектаПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на видео-конференции, организованной 30 апреля, поздравил и поблагодарил победителей четвертого ежегодного проекта «100 новых лиц Казахстана», за их талант и внесенный вклад в развитие страны, а также обещал организацию систематических идейно-позитивных и новаторских встреч финалистов с руководителями центральных госорганов. Сообщается на сайте пресс-службы президента Казахстана.

Говоря об участниках проекта президентом было отмечено, что опыт успешных людей является примером для других, а также для подрастающего поколения, и каждый гражданин страны должен добиваться таких же успехов, как и они.

Данному проекту исполнилось четыре года. В нём приняло участие свыше 7500 человек. Одними из призёров проекта со своей собственной методикой лечения стал врач-репродуктолог Айдос Ибрагимов, а также победитель конкурса 2019 года музыкант Иманбек Зейкенов, прославившийся на весь мир, и завоевавший премию «Grammy».

— Проект «100 новых лиц» является реальным воплощением казахстанской мечты. Мечты, где каждый талантливый, трудолюбивый, целеустремленный человек может стать героем нашего времени и гордостью нации. Чем больше таких успешных граждан, как вы, тем более конкурентоспособной будет наша страна, тем больших достижений достигнет наш народ. Именно в этом заключается цель проекта «100 новых лиц». Сегодня наступила эпоха образования и науки. Призываю мыслящую, прогрессивную молодежь работать на благо нашей страны. Это вам по силам. Я верю в молодежь Казахстана! — сказал Токаев.

Страна большое внимание уделяет образованию, науке, творчеству, поддержке молодежи. Международная стипендия «Болашак», президентский молодежный кадровый резерв даёт широкие возможности молодому поколению внести свой вклад в развитие государства.

В этот год победителями стали учителя Ахат Ракишев, Улан Усенов, IT-специалист Дамир Нуркежанов, инженер-разработчик Санжар Тайжан, учёный Кайсар Табынов, главным тренером хоккейного клуба в США Булбул Картанбай, поэт Серикжан Кажытай, эколог Екатерина Вибе, студент-волонтер Дарын Абилжанов.


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