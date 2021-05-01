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Президент Армении пожелал гражданам страны верить в свои возможности

Президент Армении пожелал гражданам страны верить в свои возможностиЛидер Армении Армен Саркисян 1 мая направил послание гражданам по случаю Международного дня труда и солидарности трудящихся. В послании отмечено, что только совместный труд может стать тем спасательным кругом, который выведет государство из сегодняшней ситуации и залечит раны. Об этом сообщает пресс-служба главы Армении.

«День труда — еще одно напоминание о том, что даже в самых сложных и кризисных ситуациях труд является необходимостью — личной, национальной, государственной. В каждом из нас есть потенциал делать больше, достигать большего, пробуждать в себе скрытые способности», — отметил Саркисян.

Как отметил президент, среди армян было немало талантливых ученых, успешных предпринимателей, известных политиков, одаренных художников, музыкантов и писателей, хороших ремесленников и земледельцев. По его словам, наследие предков надо и сегодня использовать для созидания.

Стоит отметить, что в Республике Армения 1 Мая традиционно отмечается День труда. В целом День рабочих в стране отмечается без особых торжеств. Традиционно жителей страны поздравляет глава государства.


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