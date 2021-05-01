Узбекистан совместно со Всемирным банком реализует проекты на сумму 1,7 миллиардов долларов

Руководитель ведомства финансов узбекского государства Сардор Умурзаков 29 апреля провёл онлайн-встречу с заместителем директора Всемирного банка Анной Бьерде. Был определён формат дальнейшего партнёрства по разработке новой Программы взаимодействия Организации с Узбекистаном на 2022-2026 годы, а также отмечено ускорить процесс осуществления совместных проектов на сумму 1,7 миллиардов долларов, сообщает веб-сайт МИВТ.

Узбекский министр выразил благодарность председателю Банка за оказываемое техническое содействие в разработке Стратегии привлечения прямых инвестиций зарубежных стран до 2030 года. При помощи этой Стратегии рассчитано определить практические действия по увеличению поступления иностранных инвестиций в ключевые индустриальные отрасли республики. Она будет реализована в 3 этапа.

Участники встречи подчеркнули динамичный шаг развития сотрудничества по внедрению крупных экономически ценных проектов в стране: по итогам прошлого года Банк поддержал финансирование 6 проектов в таких сферах, как водоснабжение, агрокультурная промышленность, инновационное развитие, продвижение рыночных преобразований и борьба против пандемии, общая стоимость которых составила свыше полутора миллиардов долларов.