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Узбекистан совместно со Всемирным банком реализует проекты на сумму 1,7 миллиардов долларов

Узбекистан совместно со Всемирным банком реализует проекты на сумму 1,7 миллиардов долларовРуководитель ведомства финансов узбекского государства Сардор Умурзаков 29 апреля провёл онлайн-встречу с заместителем директора Всемирного банка Анной Бьерде. Был определён формат дальнейшего партнёрства по разработке новой Программы взаимодействия Организации с Узбекистаном на 2022-2026 годы, а также отмечено ускорить процесс осуществления совместных проектов на сумму 1,7 миллиардов долларов, сообщает веб-сайт МИВТ.

Узбекский министр выразил благодарность председателю Банка за оказываемое техническое содействие в разработке Стратегии привлечения прямых инвестиций зарубежных стран до 2030 года. При помощи этой Стратегии рассчитано определить практические действия по увеличению поступления иностранных инвестиций в ключевые индустриальные отрасли республики. Она будет реализована в 3 этапа.

Участники встречи подчеркнули динамичный шаг развития сотрудничества по внедрению крупных экономически ценных проектов в стране: по итогам прошлого года Банк поддержал финансирование 6 проектов в таких сферах, как водоснабжение, агрокультурная промышленность, инновационное развитие, продвижение рыночных преобразований и борьба против пандемии, общая стоимость которых составила свыше полутора миллиардов долларов.

В конце диалога вице-президент Организации заявила о намерении посетить республику в мае 2021 года с делегацией Банка. В связи с этим, политики пришли к договорённости активизировать взаимодействия по всем аспектам двустороннего сотрудничества для наполнения плана предстоящего визита полезным содержанием.


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