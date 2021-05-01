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Ольга Чеботарь выступила за режим свободного передвижения между Молдавией и Приднестровьем

  • 01.05.2021, 20:25,
  • В Мире + Европа
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Ольга Чеботарь выступила за режим свободного передвижения между Молдавией и ПриднестровьемИсполняющая обязанности замглавы правительства Молдавии Ольга Чеботарь считает, что необходимо возобновить беспрепятственное движение между двумя берегами Днестра. Она заявила 30 апреля, что с началом кампании по вакцинации эпидситуация в стране понемногу улучшается. Об этом сообщает «Sputnik Молдова».   

Чеботарь напомнила, что руководство Приднестровья объявило о временном возобновлении свободного передвижения между берегами реки в период с 30 апреля по 11 мая в связи с Пасхой. Молдавские власти, в свою очередь, позитивно восприняли данное решение и предложили продлить его действие. Приднестровская сторона ответила, что возможность возвращения к прежнему режиму перемещения будет рассматриваться в том случае, если динамика заболеваемости коронавирусом пойдет на спад.  

Согласно решению лидера Приднестровья Вадима Красносельского, с 30 апреля по 11 мая любой желающий сможет въехать и выехать с территории республики без специального разрешения. Таким образом, нет необходимости согласования с оперативным штабом, нахождения на самоизоляции и предъявления отрицательных результатов ПЦР-тестов. В то же время граждане должны будут иметь при себе документы, удостоверяющие личность и защитные средства – маски и перчатки.


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