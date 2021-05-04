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Эксперт раскрыл суть модели законодательного органа Туркменистана

  • 04.05.2021, 06:30,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Эксперт раскрыл суть модели законодательного органа ТуркменистанаПолитический обозреватель электронного издания CentralAsia.news доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист, а также почётный старейшина Туркменистана Мурад Хаитов 4 мая в очередном выступлении на страницах издания, разъяснил системообразующую значимость политического пере-моделирования туркменского законотворческого института на основе этнических особенностей и ценностей.

Аналитик, комментируя формирование в Туркменистане Милли Генгеша (двухпалатного парламента), сделал особый акцент на народном представительстве органа. По мнению автора, именно доминирующее положение представительной части ярко выражает интересы и волю всего народа.

Представитель науки констатировал, что в целом формирование парламентаризма сложная и многостадийная работа. У туркмен «база» всенародного принятия ключевых решений уходит корнями в далёкое прошлое. Примеры конкретного участия населения в определении судьбы государства и общества зафиксированы ещё в первых туркменских государствах. Одними из первых общественные прения проводились в формате общинных, племенных маслахатов, позднее в виде курултаев — собраний и съездов, а затем в государственно-структурированных органах власти.

В современных условиях Туркменистан пребывает в стадии реализации конституционной реформы, и в отличие от предыдущих изменений нынешнее реформирование по-новому представило систему народного присутствия, подчеркнул эксперт.

По его словам, самобытные национальные традиции туркмен и сегодня являются важными краеугольными сваями конституционного строя, на которых столетиями держалось единство государства и его народа. Как результат этих факторов и реформирования в Туркменистане создана новая двухпалатная структура парламента — Милли Генгеши. Орган состоит из двух частей Халк Маслахаты (Народный совет) и Меджлиса (Парламент), решения их членов призваны выражать интересы местностей, мнения территорий и населения. Халк Маслахаты и Меджлис, как палаты Милли Генгеша на практике демонстрируют представительную и законодательную функции.

Специалист указал на то, что на современном этапе развития перед Туркменистаном стоят глобальные задачи, связанные с преобразованием общества, системы государственной власти с учётом демократических принципов, экономических отношений, а также интеграции страны в мировое сообщество. В связи с этим Милли Генгеши предстоит решать вопросы по инкорпорированию инновационных технологий, востребованной цифровой методики в ряд сегментов национальной экономики, формированию электронной индустрии и по многим другим направлениям.


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