Эмомали Рахмон потребовал полностью восстановить разрушенные дома

Председатель Согдийской области Раджаббой Ахмадзода 3-го мая в ходе проходившего совещания созданного штаба, в связи с создавшимся положением, объявил поручение президента Эмомали Рахмона о полном восстановлении разрушенных в результате произошедшего конфликта домов. Сообщает НИАТ «Ховар».

Теперь в ближайшее время начнутся ремонтные работы домов, так как в заявлении указаны и сроки - в течении месяца.

Кроме того, со стороны государства будет выделена материальная и финансовая поддержка пострадавшим, получившим травмы и семьям погибших в результате вооружённого конфликта.

По сообщению заместителя руководителя Исфары Джаъфар Хайдарзода, граждане, оказавшиеся в зоне конфликта и ранее эвакуированные, постепенно возвращаются в места своего проживания. Лица, которые оказались в сложном положении, из-за полностью разрушенного жилья, пока будут размещены в специальных временно выделенных домах.