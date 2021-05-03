Президент и и.о. премьера Молдовы поблагодарили журналистов за их ежедневный труд

Глава Молдавии Майя Санду 3 мая по случаю всемирного дня свободы и печати поблагодарила журналистов и средства массовой информации, которые отстаивают это естественное право и помогают людям получать информацию из объективных источников. Она поблагодарила за их ежедневный труд. Об этом сообщает пресс-служба главы Молдовы.

По словам Санду, свободная пресса является фундаментальной ценностью для общества, которое хочет быть справедливым и открытым, построенным на принципах демократии и законности.

Она отметила, что рада, что в Молдове, несмотря на все препятствия, существует множество медиаинститутов, приверженных этим ценностям. Благодаря им на власть оказывается давление и меняются судьбы — а это значит быть поистине четвертой властью.

В свою очередь, исполняющий обязанности главы правительства Аурелиу Чокой в своем поздравлении отметил, что профессия журналистов является гарантией демократического и свободного общества, в котором широкая общественность должна получать объективную и своевременную информацию.