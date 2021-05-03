У посольства США в Минске состоялся пикет с требованиями отмены незаконных санкций

В столице Белоруссии у здания посольства США был организован пикет с требованиями отменить необоснованные санкции. В акции приняли участие работники различных профильных сфер экономики страны. Митинг был символично связан с первомайским праздником, сообщает пресс-служба Федерации профсоюзов Белоруссии (ФПБ).

В информации напоминается, что именно 1 мая больше века назад американские власти приняли жёсткие меры для ограничения прав трудящегося контингента. Памятуя об этом, трудовые люди всего мира в этот день выступают за право человека на достойный труд без накрученных ограничений и возможность обеспечивать себя и своих детей.

Как отметили участники нынешнего мероприятия американские верхи ущемили трудовые права белорусов, введя меры, нарушающие право на труд и угрожающие лишением рабочих мест. В связи с этим профсоюзы выступили с инициативой организации солидарной акции протеста, чтобы требовать отмены неправомерных решений, направленных против людей.

В федерации уточнили, что санкции могут коснуться интересов свыше 35 тысяч человек, в основном это работники нефтехимической промышленности. От имени 15 отраслевых профсоюзных организаций через диппредставительство непосредственно в администрацию президента США было направлено обращение. Отсутствие реакции на эту петицию чётко покажет насколько важны для «демократической Америки» права и интересы простых граждан, подчеркнули в ФПБ.