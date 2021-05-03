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Президент Узбекистана посетил место закладки парка «Новый Узбекистан»

  • 03.05.2021, 14:07,
  • В Мире + Европа
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Президент Узбекистана посетил место закладки парка «Новый Узбекистан»Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил место закладки парка «Новый Узбекистан» в Ташкентской области. Лидер страны отметил, что парк должен стать комплексом, отражающим новый вид республики, её потенциал, единство и сплочение народа, сообщает пресс-центр президента.

— Мы начали большую работу по созданию достойных условий для нашего народа. С Божьей помощью приступаем к созданию в этом живописном месте парка площадью 104 гектара. Думаю, что заложить парк во время этого благодатного месяца, - добрый знак, — сказал глава государства.

Саженцы в «Новом Узбекистане» будут посажены подобно 5 ветвям большого дерева, олицетворяющих 5 основных областей Стратегии действий. В парке будут высажены каштаны, дубы, клены, тюльпаны и липы, а также редкие декоративные растения, кустарники и цветы.

Также, планируется сформировать искусственное озеро, спортивные площадки и площадки для детей, фонтаны.

Кроме того, в этом парке будет построен центр «Истиклол», посвящённый тридцатилетию независимости Узбекистана.

Напомним, что рядом с парком будет создан Олимпийский городок.


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