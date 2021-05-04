Глава МИД Таджикистана встретился со спецпосланником США по Афганистану

Прошла официальная встреча главы внешнеполитического ведомства Таджикистана Сироджидин Мухриддин со специальным представителем США по вопросам мира в Афганистане Залмай Халилзода. На переговорах обсуждены вопросы межрегионального и двухстороннего многопланового сотрудничества, процесс межафганских мирных переговоров, ситуация в Афганистане, вывод американских войск, детали готовящейся мирной конференции в Стамбуле. Сообщает пресс-служба дипломатического ведомства Таджикистана.

Глава МИД Таджикистана заявил, что таджикская сторона поддерживает взгляды правительства Афганистана и старания международных организаций и стран по обеспечению безопасности, мира и стабильности в Афганистане.

В ходе обсуждения двухстороннего сотрудничества в борьбе с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, международной организованной преступностью, а также в рамках международных организаций стороны пришли к выводу о возможности усиления взаимодействия в этих направлениях.

Кроме того, чиновники заострили внимание на необходимости систематического контроля за развитием и расширением сотрудничества между Таджикистаном и США.