﻿ Глава МИД Таджикистана встретился со спецпосланником США по Афганистану » Новости, Аналитика и Репортажи | Сервер Новостей


 
  • 19:13 – Армения и Казахстан планируют возобновить прямое авиасообщение 
  • 20:53 – В парламент Франции внесена резолюция с требованием возвращения армянских пленных 
  • 19:13 – Армения и Казахстан планируют возобновить прямое авиасообщение 
  • 19:13 – Армения и Казахстан планируют возобновить прямое авиасообщение 
  • 10:48 – Названы лауреаты самой престижной кинопремии мира 
  • 18:54 – Таджикские милиционеры раскрыли факт торговли девушками 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Глава МИД Таджикистана встретился со спецпосланником США по Афганистану

  • 04.05.2021, 14:21,
  • В Мире + Европа
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  

Глава МИД Таджикистана встретился со спецпосланником США по Афганистану

Прошла официальная встреча главы внешнеполитического ведомства Таджикистана Сироджидин Мухриддин со специальным представителем США по вопросам мира в Афганистане Залмай Халилзода. На переговорах обсуждены вопросы межрегионального и двухстороннего многопланового сотрудничества, процесс межафганских мирных переговоров, ситуация в Афганистане, вывод американских войск, детали готовящейся мирной конференции в Стамбуле. Сообщает пресс-служба дипломатического ведомства Таджикистана. 

Глава МИД Таджикистана заявил, что таджикская сторона поддерживает взгляды правительства Афганистана и старания международных организаций и стран по обеспечению безопасности, мира и стабильности в Афганистане.

В ходе обсуждения двухстороннего сотрудничества в борьбе с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, международной организованной преступностью, а также в рамках международных организаций стороны пришли к выводу о возможности усиления взаимодействия в этих направлениях.

Кроме того, чиновники заострили внимание на необходимости систематического контроля за развитием и расширением сотрудничества между Таджикистаном и США.


  •   Просмотров Сегодня: 53

  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.


    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Министр иностранных дел Швеции - глава ОБСЕ встретится с президентом Таджикистана
    » Министры иностранных дел Таджикистана и Армении провели переговоры
    » Президент Таджикистана и глава парламента Афганистана обсудили проблемы региона
    » Глава МИД Туркменистана провёл онлайн встречу с представителем ЕС
    » В МИД Таджикистана обсудили негативное влияние коронавируса на экономику
    » Глава МИД Таджикистана рассказал бизнесменам Малайзии о драгоценных камнях
    » Глава МИД Таджикистана принял участие во встрече формата «С5+1»
    » Глава МИД Таджикистана пригласил премьер-министра Сербии в Душанбе
    » Таджикистан и Афганистан обсудили укрепление торгово-экономических связей
    » В МИД Таджикистана прошла встреча с представителем Госдепа США
    » Рахмон и Путин обсудили вопросы укрепления таджикско-афганской границы
    » В Ашхабаде открылось заседание глав МИД СНГ
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 |Радио, ТВ, Интернет, Пресса...| FOCUS MEDIA GROUP | ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Армения и Казахстан планируют возобновить прямое авиасообщение

    • 19:13
    • 55
    • 0

    На границе Белоруссии с Евросоюзом в очереди стоят более 1000 фур

    • 18:54
    • 57
    • 0

    Глава МИД Таджикистана встретился со спецпосланником США по Афганистану

    • 14:21
    • 53
    • 0

    Вакцинация российским препаратом от коронавируса начинается в Молдове с 4 мая

    • 14:17
    • 60
    • 0

    Саудовская компания построит в Каракалпакстане ВЭС мощностью 1500 МВт

    • 14:16
    • 49
    • 0

    Количество граждан Казахстана вакцинированных вторым компонентом дошло до 350 тысяч

    • 13:38
    • 34
    • 0

    Министр здравоохранения Туркменистана назвал условия въезда в «Авазу»

    • 12:17
    • 38
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 65233
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 60155
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 58044
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 53154
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 48367
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 42546
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 40973
    • 0

    Налоговые и кредитные преференции сохранили в обороте казахстанского бизнеса 1 триллион тенге

    • 12:16
    • 34
    • 0

    Министр здравоохранения Туркменистана назвал условия въезда в «Авазу»

    • 12:17
    • 38
    • 0

    На границе Белоруссии с Евросоюзом в очереди стоят более 1000 фур

    • 18:54
    • 57
    • 0

    Количество граждан Казахстана вакцинированных вторым компонентом дошло до 350 тысяч

    • 13:38
    • 34
    • 0

    Армения и Казахстан планируют возобновить прямое авиасообщение

    • 19:13
    • 55
    • 0

    Саудовская компания построит в Каракалпакстане ВЭС мощностью 1500 МВт

    • 14:16
    • 49
    • 0

    Вакцинация российским препаратом от коронавируса начинается в Молдове с 4 мая

    • 14:17
    • 60
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА