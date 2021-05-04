Вакцинация российским препаратом от коронавируса начинается в Молдове с 4 мая

Министерство здравоохранения Молдавии 4 мая в рамках публикационного сообщения проинформировало о том, что начиная с сегодняшнего дня жители республики могут вакцинироваться вакциной «Спутник V», которая поступила в страну в качестве гуманитарной помощи от Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Молдовы.

Согласно информации, больше всего российской вакцины получит муниципий Кишинев — 14 700 первых доз препарата. На втором месте — центры общественного здоровья муниципия Бельцы, куда распределено 4650 первых доз.

Напомним, что 24 апреля в Молдову доставили первую партию российской вакцины от коронавируса. Как сообщили в МИД России, российской стороной было принято принципиальное решение о выделении Молдове 182 тысяч доз препарата «Спутник V», включая 62 тысячи доз для Приднестровья.

В Минздраве Молдовы ранее отметили, что российский препарат безопасен и эффективен.

По количеству полученных одобрений государственными регуляторами «Спутник V» занимает второе место в мире.