﻿ Вакцинация российским препаратом от коронавируса начинается в Молдове с 4 мая » Новости, Аналитика и Репортажи | Сервер Новостей


 
  • 19:13 – Армения и Казахстан планируют возобновить прямое авиасообщение 
  • 20:53 – В парламент Франции внесена резолюция с требованием возвращения армянских пленных 
  • 19:13 – Армения и Казахстан планируют возобновить прямое авиасообщение 
  • 19:13 – Армения и Казахстан планируют возобновить прямое авиасообщение 
  • 10:48 – Названы лауреаты самой престижной кинопремии мира 
  • 18:54 – Таджикские милиционеры раскрыли факт торговли девушками 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Вакцинация российским препаратом от коронавируса начинается в Молдове с 4 мая

  • 04.05.2021, 14:17,
  • В Мире + Европа
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  

Вакцинация российским препаратом от коронавируса начинается в Молдове с 4 маяМинистерство здравоохранения Молдавии 4 мая в рамках публикационного сообщения проинформировало о том, что начиная с сегодняшнего дня жители республики могут вакцинироваться вакциной «Спутник V», которая поступила в страну в качестве гуманитарной помощи от Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Молдовы.

Согласно информации, больше всего российской вакцины  получит муниципий Кишинев — 14 700 первых доз препарата. На втором месте — центры общественного здоровья муниципия Бельцы, куда распределено 4650 первых доз.

Напомним, что 24 апреля в Молдову доставили первую партию российской вакцины от коронавируса. Как сообщили в МИД России, российской стороной было принято принципиальное решение о выделении Молдове 182 тысяч доз препарата «Спутник V», включая 62 тысячи доз для Приднестровья.

В Минздраве Молдовы ранее отметили, что российский препарат безопасен и эффективен.

По количеству полученных одобрений государственными регуляторами «Спутник V» занимает второе место в мире.


  •   Просмотров Сегодня: 60

  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.


    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Глава минздрава Армении сообщила дату начала вакцинации населения от коронавируса
    » До получения новой партии в Алматы приостановлена вакцинация граждан
    » Лидер Приднестровья посетит Москву для обсуждения поставки российских вакцин в регион
    » Власти Республики Таджикистан не откажутся от вакцины AstraZeneca
    » Минздрав Молдовы отреагировал на приостановку вакцинации AstraZeneca в нескольких странах
    » В Душанбе доставлена первая партия вакцины от коронавируса
    » В Нагорном Карабахе началась вакцинация российских миротворцев от коронавируса
    » Бердымухамедов поручил обеспечить граждан вакциной от коронавируса
    » Многие страны мира признали и вакцинируются «Спутником V»
    » Россия поставит 35 млн доз вакцины «Спутник V» в Узбекистан
    » Молдова получит гуманитарную помощь от Румынии
    » Молдавия получила первую партию вакцины от гриппа
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 |Радио, ТВ, Интернет, Пресса...| FOCUS MEDIA GROUP | ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Армения и Казахстан планируют возобновить прямое авиасообщение

    • 19:13
    • 55
    • 0

    На границе Белоруссии с Евросоюзом в очереди стоят более 1000 фур

    • 18:54
    • 57
    • 0

    Глава МИД Таджикистана встретился со спецпосланником США по Афганистану

    • 14:21
    • 53
    • 0

    Вакцинация российским препаратом от коронавируса начинается в Молдове с 4 мая

    • 14:17
    • 60
    • 0

    Саудовская компания построит в Каракалпакстане ВЭС мощностью 1500 МВт

    • 14:16
    • 49
    • 0

    Количество граждан Казахстана вакцинированных вторым компонентом дошло до 350 тысяч

    • 13:38
    • 34
    • 0

    Министр здравоохранения Туркменистана назвал условия въезда в «Авазу»

    • 12:17
    • 38
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 65233
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 60155
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 58044
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 53154
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 48367
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 42546
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 40973
    • 0

    Налоговые и кредитные преференции сохранили в обороте казахстанского бизнеса 1 триллион тенге

    • 12:16
    • 34
    • 0

    Министр здравоохранения Туркменистана назвал условия въезда в «Авазу»

    • 12:17
    • 38
    • 0

    На границе Белоруссии с Евросоюзом в очереди стоят более 1000 фур

    • 18:54
    • 57
    • 0

    Количество граждан Казахстана вакцинированных вторым компонентом дошло до 350 тысяч

    • 13:38
    • 34
    • 0

    Армения и Казахстан планируют возобновить прямое авиасообщение

    • 19:13
    • 55
    • 0

    Саудовская компания построит в Каракалпакстане ВЭС мощностью 1500 МВт

    • 14:16
    • 49
    • 0

    Вакцинация российским препаратом от коронавируса начинается в Молдове с 4 мая

    • 14:17
    • 60
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА