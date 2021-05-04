Саудовская компания построит в Каракалпакстане ВЭС мощностью 1500 МВт

Высокопоставленные лица из МИВТ и ведомства энергетики Узбекистана 3 мая подписали документ об осуществлении проекта по ветропарку в Каракалпакстане с арабской компанией ACWA Power. Было отмечено, что этот проект нацелен на поддержку государства по диверсификации энергобаланса, проводящейся согласно реализуемым в энергетике стратегическим преобразованиям. Об этом Sng.today сообщили в пресс-службе министерства.

Глава арабской компании сообщил, что данный проект является очередным исторически значимым достижением для Узбекистана и укрепляет приверженность предприятия сотрудничать с быстрорастущими рынками, такими как узбекская республика, в целях достижения своих высоких целей в области возобновляемых источников энергии и ЦУР.

Саудовская сторона отметила, что ВЭС сможет удовлетворить нужду в электроэнергии около 4 миллионов домов и компенсирует примерно 2,5 миллионов тонн углекислого газа ежегодно. После ввода в эксплуатацию проект станет крупнейшей ветряной электростанцией в Центральноазиатском регионе и одной из огромнейших в мире.