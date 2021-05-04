﻿ Армения и Казахстан планируют возобновить прямое авиасообщение » Новости, Аналитика и Репортажи | Сервер Новостей


 
  • 19:13 – Армения и Казахстан планируют возобновить прямое авиасообщение 
  • 20:53 – В парламент Франции внесена резолюция с требованием возвращения армянских пленных 
  • 19:13 – Армения и Казахстан планируют возобновить прямое авиасообщение 
  • 19:13 – Армения и Казахстан планируют возобновить прямое авиасообщение 
  • 10:48 – Названы лауреаты самой престижной кинопремии мира 
  • 18:54 – Таджикские милиционеры раскрыли факт торговли девушками 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Армения и Казахстан планируют возобновить прямое авиасообщение

Армения и Казахстан планируют возобновить прямое авиасообщениеИсполняющий обязанности главы министерства экономики Армении Ваан Керобян 3 мая провёл встречу с послом Республики Казахстан в стране Болатом Иманбаевым. В процессе беседы стороны обсудили возможность возобновления прямого авиасообщения между Ереваном и Нур-Султаном, которое было прервано в связи с распространением коронавирусной инфекции в регионе и в мире. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики Армении.

В ходе встречи Керобян особо подчеркнул важность активного развития торгово-экономического сотрудничества между двумя странами. По его словам, логистические проблемы препятствуют углублению этого взаимодействия.

Посол Казахстана в этой связи сообщил, что в ходе политических консультаций отмечена важность перезапуска прямых авиарейсов Ереван-Нур-Султан-Ереван.

Керобян и Иманбаев выразили желание развивать сотрудничество, используя в том числе возможности Евразийского экономического союза.

По итогам встречи стороны договорились способствовать углублению партнёрства между странами в рамках их полномочий.


  •   Просмотров Сегодня: 55

  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.


    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Министр экономики призвал иранские компании инвестировать в Армению
    » Ереван и Тегеран подписали меморандум о сотрудничестве в экономической сфере
    » Армения и Иран обсудили расширение сотрудничества между двумя странами
    » Представители Киргизии и Казахстана обсудили возможность возобновления пассажирских перевозок
    » Делегация МИД Грузии гостила в Туркменистане
    » Состоялись политические консультации между МИД Армении и Румынии
    » Пашинян и Рютте обсудили перспективы развития экономических связей между Арменией и Нидерландами
    » Премьер Армении обсудил возможности развития сотрудничества с лидерами Бразилии, Люксембурга и Египта
    » Президент Армении встретился с наследным принцем ОАЭ
    » Вице-спикер НС Армении на встрече с послом Кувейта обсудил возможности реализации инвестиционных программ
    » В МИД Армении обсудили возможность открытия прямого рейса Ереван – Нью-Дели
    » Президент Армении и премьер Грузии обсудили возможности расширения торгово-экономического сотрудничества
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 |Радио, ТВ, Интернет, Пресса...| FOCUS MEDIA GROUP | ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Армения и Казахстан планируют возобновить прямое авиасообщение

    • 19:13
    • 55
    • 0

    На границе Белоруссии с Евросоюзом в очереди стоят более 1000 фур

    • 18:54
    • 57
    • 0

    Глава МИД Таджикистана встретился со спецпосланником США по Афганистану

    • 14:21
    • 53
    • 0

    Вакцинация российским препаратом от коронавируса начинается в Молдове с 4 мая

    • 14:17
    • 60
    • 0

    Саудовская компания построит в Каракалпакстане ВЭС мощностью 1500 МВт

    • 14:16
    • 49
    • 0

    Количество граждан Казахстана вакцинированных вторым компонентом дошло до 350 тысяч

    • 13:38
    • 34
    • 0

    Министр здравоохранения Туркменистана назвал условия въезда в «Авазу»

    • 12:17
    • 38
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 65233
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 60155
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 58044
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 53154
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 48367
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 42546
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 40973
    • 0

    Налоговые и кредитные преференции сохранили в обороте казахстанского бизнеса 1 триллион тенге

    • 12:16
    • 34
    • 0

    Министр здравоохранения Туркменистана назвал условия въезда в «Авазу»

    • 12:17
    • 38
    • 0

    На границе Белоруссии с Евросоюзом в очереди стоят более 1000 фур

    • 18:54
    • 57
    • 0

    Количество граждан Казахстана вакцинированных вторым компонентом дошло до 350 тысяч

    • 13:38
    • 34
    • 0

    Армения и Казахстан планируют возобновить прямое авиасообщение

    • 19:13
    • 55
    • 0

    Саудовская компания построит в Каракалпакстане ВЭС мощностью 1500 МВт

    • 14:16
    • 49
    • 0

    Вакцинация российским препаратом от коронавируса начинается в Молдове с 4 мая

    • 14:17
    • 60
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА