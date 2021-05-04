Армения и Казахстан планируют возобновить прямое авиасообщение

Исполняющий обязанности главы министерства экономики Армении Ваан Керобян 3 мая провёл встречу с послом Республики Казахстан в стране Болатом Иманбаевым. В процессе беседы стороны обсудили возможность возобновления прямого авиасообщения между Ереваном и Нур-Султаном, которое было прервано в связи с распространением коронавирусной инфекции в регионе и в мире. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики Армении.

В ходе встречи Керобян особо подчеркнул важность активного развития торгово-экономического сотрудничества между двумя странами. По его словам, логистические проблемы препятствуют углублению этого взаимодействия.

Посол Казахстана в этой связи сообщил, что в ходе политических консультаций отмечена важность перезапуска прямых авиарейсов Ереван-Нур-Султан-Ереван.

Керобян и Иманбаев выразили желание развивать сотрудничество, используя в том числе возможности Евразийского экономического союза.

По итогам встречи стороны договорились способствовать углублению партнёрства между странами в рамках их полномочий.