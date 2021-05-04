﻿ На границе Белоруссии с Евросоюзом в очереди стоят более 1000 фур » Новости, Аналитика и Репортажи | Сервер Новостей


 
  • 19:13 – Армения и Казахстан планируют возобновить прямое авиасообщение 
  • 20:53 – В парламент Франции внесена резолюция с требованием возвращения армянских пленных 
  • 19:13 – Армения и Казахстан планируют возобновить прямое авиасообщение 
  • 19:13 – Армения и Казахстан планируют возобновить прямое авиасообщение 
  • 10:48 – Названы лауреаты самой престижной кинопремии мира 
  • 18:54 – Таджикские милиционеры раскрыли факт торговли девушками 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

На границе Белоруссии с Евросоюзом в очереди стоят более 1000 фур

  • 04.05.2021, 18:54,
  • В Мире + Европа Беларусь
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  

На границе Белоруссии с Евросоюзом в очереди стоят более 1000 фурНа выездных пограничных КПП из Белоруссии в Евросоюз в очереди скопились свыше тысячи грузовых автомашин. Об этом 4 мая сообщил информационный портал Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии.

Ведомство информирует, что на пути в Литву в местечке «Котловка» стоят 150 тягачей с прицепами, в пункте «Каменный Лог» — 120, в «Привалке» — 50, и в «Видзах» — 20 машин.

По курсу следования в Латвию на КПП «Урбаны» в ожидании обработки дорожной документации томятся 120 фур, в «Григоровщине» — 100.

А вот в белорусско-польском направлении скопилось наибольшее количество грузовых транспортных средств их там 480. Так, в пункте «Козловичи» выезда ожидают 200 водителей, в «Брузгах» 190 и в «Брестовице» — 90.

Массивные пробки на стыке Белоруссии и Литвы явление достаточно давнее. Вереницы трейлеров «растянулись» сначала из-за проблем с программным оборудованием на литовских контрольно-пропускных пунктах. Чуть позже начался ремонт литовского КПП «Мядининкай», отмечается, что работы продлятся до 2023 года.


  •   Просмотров Сегодня: 57

  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.


    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Глава Белоруссии в Брагине почтил память жертв Чернобыльской трагедии
    » У президента Белоруссии появился обновлённый официальный интернет-портал
    » В Белоруссии упростили порядок регистрации лекарственных средств
    » Глава Белоруссии провёл совещание по вопросам охраны государственной границы
    » Состоялась встреча президента Белоруссии и премьер-министра Латвии
    » На границе России и Грузии скопились две сотни автомобилей
    » Спикер Рады предрек вторжение России в Украину через территорию Белоруссии
    » Лукашенко официально стал президентом Белоруссии в пятый раз
    » Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии
    » Лукашенко заслужил: США смягчили свои санкции против Белоруссии
    » В Белоруссии подвели окончательные итоги президентских выборов
    » В Баку сегодня приедет Президент Белоруссии
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 |Радио, ТВ, Интернет, Пресса...| FOCUS MEDIA GROUP | ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Армения и Казахстан планируют возобновить прямое авиасообщение

    • 19:13
    • 55
    • 0

    На границе Белоруссии с Евросоюзом в очереди стоят более 1000 фур

    • 18:54
    • 57
    • 0

    Глава МИД Таджикистана встретился со спецпосланником США по Афганистану

    • 14:21
    • 53
    • 0

    Вакцинация российским препаратом от коронавируса начинается в Молдове с 4 мая

    • 14:17
    • 60
    • 0

    Саудовская компания построит в Каракалпакстане ВЭС мощностью 1500 МВт

    • 14:16
    • 49
    • 0

    Количество граждан Казахстана вакцинированных вторым компонентом дошло до 350 тысяч

    • 13:38
    • 34
    • 0

    Министр здравоохранения Туркменистана назвал условия въезда в «Авазу»

    • 12:17
    • 38
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 65233
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 60155
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 58044
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 53154
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 48367
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 42546
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 40973
    • 0

    Налоговые и кредитные преференции сохранили в обороте казахстанского бизнеса 1 триллион тенге

    • 12:16
    • 34
    • 0

    Министр здравоохранения Туркменистана назвал условия въезда в «Авазу»

    • 12:17
    • 38
    • 0

    На границе Белоруссии с Евросоюзом в очереди стоят более 1000 фур

    • 18:54
    • 57
    • 0

    Количество граждан Казахстана вакцинированных вторым компонентом дошло до 350 тысяч

    • 13:38
    • 34
    • 0

    Армения и Казахстан планируют возобновить прямое авиасообщение

    • 19:13
    • 55
    • 0

    Саудовская компания построит в Каракалпакстане ВЭС мощностью 1500 МВт

    • 14:16
    • 49
    • 0

    Вакцинация российским препаратом от коронавируса начинается в Молдове с 4 мая

    • 14:17
    • 60
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА