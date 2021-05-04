На границе Белоруссии с Евросоюзом в очереди стоят более 1000 фур

На выездных пограничных КПП из Белоруссии в Евросоюз в очереди скопились свыше тысячи грузовых автомашин. Об этом 4 мая сообщил информационный портал Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии.

Ведомство информирует, что на пути в Литву в местечке «Котловка» стоят 150 тягачей с прицепами, в пункте «Каменный Лог» — 120, в «Привалке» — 50, и в «Видзах» — 20 машин.

По курсу следования в Латвию на КПП «Урбаны» в ожидании обработки дорожной документации томятся 120 фур, в «Григоровщине» — 100.

А вот в белорусско-польском направлении скопилось наибольшее количество грузовых транспортных средств их там 480. Так, в пункте «Козловичи» выезда ожидают 200 водителей, в «Брузгах» 190 и в «Брестовице» — 90.

Массивные пробки на стыке Белоруссии и Литвы явление достаточно давнее. Вереницы трейлеров «растянулись» сначала из-за проблем с программным оборудованием на литовских контрольно-пропускных пунктах. Чуть позже начался ремонт литовского КПП «Мядининкай», отмечается, что работы продлятся до 2023 года.