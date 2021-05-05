Завод в Казахстане сможет обеспечить 60 миллионов доз вакцины QazVac в год

В ходе пленарного заседания палаты Мажилиса Казахстана министр здравоохранения республики Алексей Цой ответил на вопросы депутатов по производству собственной вакцины QazVac. По его заявлению будущий завод в Жамбылской области сможет обеспечивать выпуск около 60 млн доз препарата в год. Информирует портал международного информационного агентства «Казинформ».

В ходе доклада Алексей Цой сообщил, что пока производится 50 тысяч доз казахстанской вакцины в месяц в лабораториях научно-исследовательского института проблем биологической безопасности, с последующим увеличением выпуска до 100 тысяч в месяц. Проект по производству собственной вакцины в Жамбылской области QazVac планируется запустить к концу 2021 года. Для запуска до полных мощностей производства требуется дополнительная проверка по GMP, после чего будет проведена оценка первой опытной партии.

Данный проект стоит на контроле Кабинета министров — у заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова, министерства образования и науки. Техническими вопросами по строительству занимается акимат. После завершения строительных работ, завод должен перейти на баланс министерства образования и науки.