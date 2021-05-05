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Умурзаков и Халид аль-Фалих обсудили привлечение инвестиций в энергетику Узбекистана

  • 05.05.2021, 12:04,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Умурзаков и Халид аль-Фалих обсудили привлечение инвестиций в энергетику УзбекистанаВ Эр-Рияде министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков встретился с главой министерства инвестиций Саудовской Аравии Халидом аль-Фалихом. Внимание уделено привлечению дополнительных саудовских вложений в энергетическую отрасль и развития энергетической инфраструктуры, сообщает пресс-служба ведомства.

В марте нынешнего года советом руководителей компании ACWA Power был принят проект совершенствования энергогенерирующих мощностей в республике, обеспечивающий выполнение программ в Сырдарьинской области и Каракалпакстане стоимостью 3 млрд долларов.

Аравийской стороной была отмечена заинтересованность больших саудовских предприятий к Узбекистану, как к стране с большим экономическим и инвестиционным потенциалом, выражена готовность к сотрудничеству по вовлечению инвестиций Саудовской Аравии к осуществлению проектов. В этой отрасли было достигнуто соглашение о реализации в течение мая-июня этого года обоюдных встреч деловых кругов и организации совместных бизнес форумов в Ташкенте, Эр-Рияде и Джидде.

Кроме того, обговорена тема развития взаимных турпотоков посредством налаживания систематического прямого пассажирского авиасообщения между сторонами. Также, отмечен потенциал для совершенствования зиёрат (паломнического) туризма в этих направлениях, в связи с чем представители стран договорились начать партнёрство в этом направлении.


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