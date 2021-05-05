﻿ Молдавские депутаты прибыли с визитом в Беларусь для встречи с коллегами » Новости, Аналитика и Репортажи | Сервер Новостей


 
  • 15:06 – Глава МИД России 5 мая посетит Армению с рабочим визитом 
  • 22:42 – Русские убирайтесь из Азербайджана | Русские, Армяне и Персы враги Азербайджана 
  • 19:13 – Армения и Казахстан планируют возобновить прямое авиасообщение 
  • 19:13 – Армения и Казахстан планируют возобновить прямое авиасообщение 
  • 10:48 – Названы лауреаты самой престижной кинопремии мира 
  • 18:54 – Таджикские милиционеры раскрыли факт торговли девушками 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Молдавские депутаты прибыли с визитом в Беларусь для встречи с коллегами

  • 05.05.2021, 11:08,
  • В Мире + Европа
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  

Молдавские депутаты прибыли с визитом в Беларусь для встречи с коллегамиПредседатель парламента Республики Молдова Зинаида Гречаный во главе официальной делегации прибыла в Республику Беларусь с визитом, который продлится до 7 мая текущего года. Сообщается, что в ходе поездки будет подписана совместная декларация о сотрудничестве между национальным собранием официального Кишинёва и Минска. Об этом сообщает пресс-служба ПСРМ.

В состав делегации также входят депутаты Василе Боля — председатель Комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету, Раду Мудряк — председатель Комиссии по сельскому хозяйству и пищевой промышленности, Генеральный секретарь Парламента Адриан Албу и министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Ион Пержу.

Согласно информации, Пержу проведет также переговоры со своим белорусским коллегой Иваном Крупко. Министры обсудят темы в области сельского хозяйства, безопасности пищевых продуктов, животноводства и защиты окружающей среды.

Также, планируется посещение минского храма-памятника Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества послуживших, а также размещение капсулы с землей в склепе храма.


  •   Просмотров Сегодня: 80

  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.


    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Израильские компании заявили о готовности инвестировать в экономику Молдовы
    » Делегация парламента Армении отправится в Варшаву
    » Председатель ПАСЕ проведет встречи с руководством Армении
    » В армянских колледжах будет внедрено модульное обучение органического сельского хозяйства
    » Минсельхоз опровергает распространенную информацию о стоимости лицензии на культивацию конопли
    » На встрече в МВД приняли решение о возобновлении строительства двух ГЭС в Местии
    » Янош Херман: Надеемся, что в ЕС мы насладимся сулугуни и мацони
    » Премьер-министр Грузии посетит с официальным визитом Азербайджан
    » Делегация парламента отбыла с визитом в Чехию
    » Министр сельского хозяйства Армении отбыл в Беларусь
    » Предпринимаются шаги в направлении экспорта армянских напитков в Китай
    » Председатель комитета парламента Грузии проводит встречи в США
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 |Радио, ТВ, Интернет, Пресса...| FOCUS MEDIA GROUP | ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Глава МИД России 5 мая посетит Армению с рабочим визитом

    • 15:06
    • 48
    • 0

    Лукашенко: Попытку запугать Беларусь санкциями без ответа оставлять нельзя

    • 13:05
    • 69
    • 0

    Завод в Казахстане сможет обеспечить 60 миллионов доз вакцины QazVac в год

    • 12:10
    • 51
    • 0

    Умурзаков и Халид аль-Фалих обсудили привлечение инвестиций в энергетику Узбекистана

    • 12:04
    • 50
    • 0

    Молдавские депутаты прибыли с визитом в Беларусь для встречи с коллегами

    • 11:08
    • 80
    • 0

    У подножия Копетдага в Туркменистане возведут уникальный гидрообъект

    • 11:07
    • 36
    • 0

    Мэрия Душанбе окажет ветеранам денежную помощь

    • 11:06
    • 50
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 65249
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 60169
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 58064
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 53164
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 48379
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 42574
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 40984
    • 0

    На поддержку системообразующих компаний выделено 3,9 млрд рублей

    • 09:42
    • 34
    • 0

    Для восстановления разрушенных объектов власти Киргизии выделили 700 миллионов сомов

    • 09:43
    • 62
    • 0

    Лукашенко: Попытку запугать Беларусь санкциями без ответа оставлять нельзя

    • 13:05
    • 69
    • 0

    Мэрия Душанбе окажет ветеранам денежную помощь

    • 11:06
    • 50
    • 0

    Глава МИД России 5 мая посетит Армению с рабочим визитом

    • 15:06
    • 48
    • 0

    У подножия Копетдага в Туркменистане возведут уникальный гидрообъект

    • 11:07
    • 36
    • 0

    Молдавские депутаты прибыли с визитом в Беларусь для встречи с коллегами

    • 11:08
    • 80
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА