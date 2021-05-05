Молдавские депутаты прибыли с визитом в Беларусь для встречи с коллегами

Председатель парламента Республики Молдова Зинаида Гречаный во главе официальной делегации прибыла в Республику Беларусь с визитом, который продлится до 7 мая текущего года. Сообщается, что в ходе поездки будет подписана совместная декларация о сотрудничестве между национальным собранием официального Кишинёва и Минска. Об этом сообщает пресс-служба ПСРМ.

В состав делегации также входят депутаты Василе Боля — председатель Комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету, Раду Мудряк — председатель Комиссии по сельскому хозяйству и пищевой промышленности, Генеральный секретарь Парламента Адриан Албу и министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Ион Пержу.

Согласно информации, Пержу проведет также переговоры со своим белорусским коллегой Иваном Крупко. Министры обсудят темы в области сельского хозяйства, безопасности пищевых продуктов, животноводства и защиты окружающей среды.

Также, планируется посещение минского храма-памятника Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества послуживших, а также размещение капсулы с землей в склепе храма.