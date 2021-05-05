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Глава МИД России 5 мая посетит Армению с рабочим визитом

Глава МИД России 5 мая посетит Армению с рабочим визитомМинистерство иностранных дел Армении 5 мая посредством публикационного сообщения проинформировало о том, что глава министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров 5–6 мая посетит Ереван с рабочим визитом. Лавров планирует провести встречу с исполняющим обязанности премьера Николом Пашиняном и главой МИД Армении Ара Айвазяном. Об этом сообщает пресс-служба МИД Армении.

Согласно информации, в аэропорту «Звартноц» Сергея Лаврова будет встречать его армянский коллега, а также послы обеих стран — Вардан Тоганян и Сергей Копыркин.

После этого, 6 мая состоится встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран, после чего министры выступят с совместной пресс-конференцией. Намечается также подписание главами МИД совместного документа.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что в ходе контактов предполагается обстоятельно рассмотреть широкий круг вопросов двустороннего и регионального сотрудничества, а также взаимодействие на международной арене. Приоритетное внимание будет уделено заявлениям по Нагорному Карабаху.


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