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Лукашенко: Попытку запугать Беларусь санкциями без ответа оставлять нельзя

  • 05.05.2021, 13:05,
  • В Мире + Европа Беларусь
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Лукашенко: Попытку запугать Беларусь санкциями без ответа оставлять нельзяПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко 4 мая провёл рабочую встречу с главой исполнительной власти страны Романом Головченко. В череде обширной тематики встречи, Лукашенко отдельно остановился на вопросах применения зеркальных санкций в адрес государств-недоброжелателей. Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера.

Глава государства категорично заявил, что нельзя оставлять без ответа попытку запугать Беларусь санкциями. Президент подчеркнул, что в этом особо усердствуют европейцы и если европейцы хотят проблем у себя в связи с этими санкциями, то они их получат.

В контексте сказанного, Лукашенко поручил собрать информацию о самых крупных европейских проектах и предприятиях, которые созданы на территории страны, и тщательно проинспектировать их деятельность. Помимо этого, президент распорядился, чтобы Совмин и МИД изучили все мероприятия, проводимые по так называемым гуманитарным программам. Он напомнил главе своей администрации, что был договор о перерегистрации этих организаций, а также представительств внешних СМИ.

Вместе с тем, Лукашенко прямо намекнул европейским оппонентам, что они лишатся коридора. Их субъекты будут перевозить грузы в обход — по Балтике, вокруг Испании в Средиземное море и через Чёрное море, если их не устраивает нормальная Беларусь в центре Европы, сказал президент.


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