Порошенко через 6 офшоров скупал шедевры мирового искусства

Бывший президент Украины Пётр Порошенко был владельцем шести офшорных компаний, пользующихся услугами австрийского Raiffeisen Bank International. В рамках этих компаний политик скупал произведения мирового искусства. Соответствующий доклад был опубликован 3 мая пресс-службой Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Эксперты утверждают, что помимо вышеуказанных офшоров Порошенко также был бенефициарным владельцем ещё 11 офшоров. При этом каждый год соответствующие холдинги обрабатывали операции на сумму десятков млн долларов.

В период с 2009 по 2012 годы экс-президент Украины и его супруга Марина купили мебель на сумму свыше 100 тыс. долларов для своего поместья за пределами Киева. В мае 2012 года Порошенко приобрёл более чем за 338 тыс. долларов скульптуру длинноногого слона Сальвадора Дали. Примерно через год бывший лидер страны совершил покупку полотна Ильи Репина «Казаки на Чёрном море» и других предметов искусства на 4,8 млн фунтов стерлингов.

По словам представителей партии «Европейская солидарность», Порошенко не имеет и никогда не имел отношения к вышеуказанным офшорным компаниям.