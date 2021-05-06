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Глава МИД России Сергей Лавров почтил память жертв Геноцида армян в Турции

 Глава МИД России Сергей Лавров почтил память жертв Геноцида армян в Турции
Глава МИД России Сергей Лавров сегодня почтил память жертв Геноцида армян в Османской империи.

Глава российского внешнеполитического ведомства посетил Мемориал памяти в Цицернакаберде.
В рамках визита главы МИД России ожидается возложение цветов к Вечному огню мемориала павшим в ВОВ.
 
Глава МИД России полил именную ель в Ереване
Сергей Лавров в рамках рабочего визита в Армению посетил Аллею памяти, где расположены именные деревья видных политических деятелей, передает корреспондент

  Источник:FMG NEWS
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