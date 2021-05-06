﻿ Глава МИД России Сергей Лавров почтил память жертв Геноцида армян в Турции

Глава МИД России Сергей Лавров сегодня почтил память жертв Геноцида армян в Османской империи.



Глава российского внешнеполитического ведомства посетил Мемориал памяти в Цицернакаберде.

В рамках визита главы МИД России ожидается возложение цветов к Вечному огню мемориала павшим в ВОВ.

Глава МИД России полил именную ель в Ереване

Сергей Лавров в рамках рабочего визита в Армению посетил Аллею памяти, где расположены именные деревья видных политических деятелей, передает корреспондент

