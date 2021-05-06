Глава МИД России Сергей Лавров почтил память жертв Геноцида армян в Турции
Источник:FMG NEWS
Глава МИД России Сергей Лавров сегодня почтил память жертв Геноцида армян в Османской империи.
Глава российского внешнеполитического ведомства посетил Мемориал памяти в Цицернакаберде.
В рамках визита главы МИД России ожидается возложение цветов к Вечному огню мемориала павшим в ВОВ.
Глава МИД России полил именную ель в Ереване
Сергей Лавров в рамках рабочего визита в Армению посетил Аллею памяти, где расположены именные деревья видных политических деятелей, передает корреспондент
- Просмотров Сегодня: 70
- Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
- Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.