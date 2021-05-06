﻿ Действия Азербайджана являются ничем иным, как вандализмом | МИД АРМЕНИИ

Действия, предпринятые Азербайджаном в Соборе Святого Всеспасителя Казанчецоц в Шуши, достойны осуждения, тем более, что прецеденты разрушения армянских культовых сооружений, памятников, и попытки оправдания этих действий уже многочисленны.



▪️Среди множества военных преступлений, совершенных ВС Азербайджана во время агрессии против Арцаха, особо выделяется целенаправленный двойной обстрел из высокоточного оружия Собора Святого Всеспасителя Казанчецоц в Шуши в течение одного дня, который также подвергся вандализму после установления режима прекращения огня.



▪️Примечательно, что Азербайджан предпринимает действия в отношении Кафедрального Собора Шуши без консультаций с Армянской Апостольской церковью, что явно нарушает право верующих армян на свободу вероисповедания. Не менее тревожно и то, что Азербайджан начал менять внешний вид церкви еще до начала работы миссии экспертов ЮНЕСКО.



▪️Очевидно, что Азербайджан намеренно запрещает доступ экспертов ЮНЕСКО к находящимся под угрозой объектам армянского культурного наследия чтобы скрыть военные преступления с одной стороны и изменить историческую и архитектурную целостность памятника с другой.



▪️В этой ситуации опасения армянской стороны о том, что действия Азербайджана являются ничем иным, как вандализмом, направленным на лишение Шушинского Кафедрального Собора армянской идентичности, более чем обоснованы.



▪️Никакие действия по отношению к Собору Святого Всеспасителя Казанчецоц, многочисленным армянским историко-культурным памятникам и культовым местам Арцаха, оказавшимся под оккупацией Азербайджана не могут быть осуществлены без активного участия международных, и в первую очередь, экспертов ЮНЕСКО в реставрационных работах и документировании текущей ситуации.



▪️Кафедральный Собор Шуши - один из важнейших центров Армянской Апостольской церкви в Арцахе, и он должен быть святыней для верующих.

Азербайджан уничтожает христианский Собор Святого Всеспасителя Казанчецоц в Республике Арцах.