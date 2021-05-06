﻿ В ОБСЕ призвали освободить всех пленных и возобновить диалог по статусу Республики Арцах.

Сопредседатели МГ ОБСЕ призвали освободить всех пленных и возобновить диалог по карабахскому урегулированию

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ в своем заявлении приветствовали освобождение Азербайджаном армянских пленных Роберта Варданяна, Самвела Шухяна и Сейрана Тамразяна и призвали обе стороны в полном объеме и быстро завершить процесс обмена всеми пленными, удерживаемыми лицами и останками погибших, а также соблюдать свои обязательства по обеспечению гуманного обращения с задержанными.



Ссылаясь на свое заявление от 13 апреля, сопредседатели призывают стороны обмениваться всеми данными, необходимыми для проведения эффективного разминирования конфликтных регионов и снятия ограничений на доступ в Нагорный Карабах, в том числе, для представителей международных гуманитарных организаций. Сопредседатели призывают стороны предпринять конкретные шаги по созданию атмосферы взаимного доверия, способствующей прочному миру, путем решения остающихся проблемных областей. Это включает возобновление политического диалога на высоком уровне под эгидой сопредседателей при первой же возможности.



Об армянских пленных



Власти Армении не сообщают точное число армянских пленных, удерживаемых в Азербайджане, ссылаясь на гостайну. В МИД Армении озвучивают цифру в 188 армянских пленных. В Европейском суде по правам человека находятся запросы о 228 армянах, находящихся в азербайджанском плену.



В сети появляются видеоролики, на которых находящиеся в плену в Азербайджане армянские солдаты и мирные граждане подвергаются издевательствам и унизительному обращению.

В целом, по положению на 4 мая при посредничестве российских миротворцев всего удалось вернуть домой 72 граждан Армении и 16 азербайджанцев.

P.S. Республика Арцах - это независимое, демократическое и частично признанное госсударство, исторически всегда принадлежащее Армении.

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