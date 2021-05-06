Участники форума в Ташкенте отметили огромный вклад народов Центральной Азии в победу над фашизмом

В Ташкенте 1 мая в мемориальном комплексе «Парк Победы» прошел международный научно-практический форум «Вторая мировая война в истории и памяти народов Центральной Азии: события, участники, символы». Главной темой обсуждения стал неоценимый вклад стран Центральной Азии в победу над фашизмом. Об этом сообщило информационное агентство «Правда Востока».

В конференции приняли участие сотрудники узбекского оборонного ведомства, представители международных организаций и дипмиссий, учёные и специалисты по истории, студенты.

Историки резюмировали, что в годы Второй мировой войны более 4 миллионов жителей стран Центральной Азии были призваны в ряды армейских подразделений, сражающихся на фронтах. Примерно 1,5 миллиона из них погибли. Советское командование только с ноября 1941 по 1942 год сформировало 14 национальных соединений из Узбекистана. Свыше 780 тысяч бойцов были награждены медалями за храбрость и мужество, более 1000 удостоены звания Героя Советского Союза, около 250 стали полными кавалерами ордена Славы.

Участники мероприятия особо отметили, что за победу заплачена огромная цена. Подвиг солдат и офицеров навсегда останется в памяти народов центрально-азиатского региона. Их героизм должен всегда служить примером для патриотического воспитания подрастающего поколения.