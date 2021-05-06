Мухриддин побеседовал с главой МИД Туркменистана

По линии международной телефонной связи 5 мая состоялся диалог между министрами иностранных дел Республики Таджикистан Сироджиддином Мухриддином и Туркменистана Рашидом Мередовым. Дипломаты обсудили обстановку сложившуюся в результате межгосударственного приграничного конфликта Таджикистана с Республикой Кыргызстан, результаты и мероприятия после проведённых переговоров. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Таджикистана.

Обсуждена повестка мероприятий и встреч по укреплению взаимовыгодного двухстороннего сотрудничества между Таджикистаном и Туркменистаном.

В ходе беседы Сироджиддин Мухриддин сказал, что Таджикистан намерен урегулировать отношения с соседним Кыргызстаном по проблемам границы мирным путём, ища взаимовыгодные точки соприкосновения и с учётом государственных национальных интересов.

В конце апреля состоялись телефонные переговоры лидеров Таджикистана и Туркменистана Эмомали Рахмона и Гурбангулы Бердымухамедова, в ходе которых президенты пришли к ряду договорённостей по межгосударственному сотрудничеству.