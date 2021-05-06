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Мухриддин побеседовал с главой МИД Туркменистана

  • 06.05.2021, 14:33,
  • В Мире + Европа
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Мухриддин побеседовал с главой МИД ТуркменистанаПо линии международной телефонной связи 5 мая состоялся диалог между министрами иностранных дел Республики Таджикистан Сироджиддином Мухриддином и Туркменистана Рашидом Мередовым. Дипломаты обсудили обстановку сложившуюся в результате межгосударственного приграничного конфликта Таджикистана с Республикой Кыргызстан, результаты и мероприятия после проведённых переговоров. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Таджикистана. 

Обсуждена повестка мероприятий и встреч по укреплению взаимовыгодного двухстороннего сотрудничества между Таджикистаном и Туркменистаном. 

В ходе беседы Сироджиддин Мухриддин сказал, что Таджикистан намерен урегулировать отношения с соседним Кыргызстаном по проблемам границы мирным путём, ища взаимовыгодные точки соприкосновения и с учётом государственных национальных интересов.

В конце апреля состоялись телефонные переговоры лидеров Таджикистана и Туркменистана Эмомали Рахмона и Гурбангулы Бердымухамедова, в ходе которых президенты пришли к ряду договорённостей по межгосударственному сотрудничеству.


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