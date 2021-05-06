В Туркменистане начали поздравлять ветеранов и дарить им ценные подарки

Хякимлик Ашхабада совместно с Демократической партией, Национальным центром профсоюзов и Союзом женщин страны 5 мая провели во Дворце «Мекан» торжественный концерт, приуроченный ко Дню Победы в ВОВ, куда были приглашены ветераны государства и награждены ценными подарками. Военный оркестр искусно исполнил марш и песни военных лет, сообщает ИА «Нейтральный Туркменистан».

На праздничном мероприятии приняли участие Дмитрий Александров, который участвовал на войне в семнадцать лет, Антонина Пряничникова, которой было тринадцать лет, когда война настигла её семью. Она пережила все ужасы и тяготы сражений за Сталинград, где бои шли за каждое хозяйство, а подростки и дети тушили пожары, помогали и ухаживали за ранеными бойцами. Кроме них также были Гозель Аннаниязова и Сугра Ширмаммедова. Каждой из этих ветеранов на данный момент больше 90 лет. Они своим кропотливо трудились на колхозных полях во время ВОВ, участвовали в сборе хлопка и пшеничных колосок, а ночью, отказываясь от желанного сна, вязали тёплую одежду для солдат Красной Армии в надежде, что они в скором времени принесут победу.

Руководитель Демпартии страны Ата Сердаров искренне поздравил присутствующих с 76-ой годовщиной Победы, выразил им благодарность за то, что они обеспечили своим потомкам спокойное небо над головой и заявил, что данная дата символическим образом объединяет доблестное прошлое и величие нынешней эпохи.