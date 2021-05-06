﻿ В Туркменистане начали поздравлять ветеранов и дарить им ценные подарки » Новости, Аналитика и Репортажи | Сервер Новостей


 
  • 18:01 – Армения планирует наращивать товарооборот с Россией 
  • 11:35 – В ОБСЕ призвали освободить всех пленных и возобновить диалог по статусу Республики Арцах. 
  • 18:01 – Армения планирует наращивать товарооборот с Россией 
  • 18:01 – Армения планирует наращивать товарооборот с Россией 
  • 10:48 – Названы лауреаты самой престижной кинопремии мира 
  • 18:54 – Таджикские милиционеры раскрыли факт торговли девушками 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

В Туркменистане начали поздравлять ветеранов и дарить им ценные подарки

  • 06.05.2021, 14:15,
  • В Мире + Европа
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  

В Туркменистане начали поздравлять ветеранов и дарить им ценные подаркиХякимлик Ашхабада совместно с Демократической партией, Национальным центром профсоюзов и Союзом женщин страны 5 мая провели во Дворце «Мекан» торжественный концерт, приуроченный ко Дню Победы в ВОВ, куда были приглашены ветераны государства и награждены ценными подарками. Военный оркестр искусно исполнил марш и песни военных лет, сообщает ИА «Нейтральный Туркменистан».В Туркменистане начали поздравлять ветеранов и дарить им ценные подарки

На праздничном мероприятии приняли участие Дмитрий Александров, который участвовал на войне в семнадцать лет, Антонина Пряничникова, которой было тринадцать лет, когда война настигла её семью. Она пережила все ужасы и тяготы сражений за Сталинград, где бои шли за каждое хозяйство, а подростки и дети тушили пожары, помогали и ухаживали за ранеными бойцами. Кроме них также были Гозель Аннаниязова и Сугра Ширмаммедова. Каждой из этих ветеранов на данный момент больше 90 лет. Они своим кропотливо трудились на колхозных полях во время ВОВ, участвовали в сборе хлопка и пшеничных колосок, а ночью, отказываясь от желанного сна, вязали тёплую одежду для солдат Красной Армии в надежде, что они в скором времени принесут победу.

Руководитель Демпартии страны Ата Сердаров искренне поздравил присутствующих с 76-ой годовщиной Победы, выразил им благодарность за то, что они обеспечили своим потомкам спокойное небо над головой и заявил, что данная дата символическим образом объединяет доблестное прошлое и величие нынешней эпохи.В Туркменистане начали поздравлять ветеранов и дарить им ценные подарки

- Победа стала истинным воплощением мира и сплочённости всего развивающегося человечества. Незабываемые свершения отцов туркменистанцев навсегда будут вписаны в историю и жить в памяти потомков. А туркменское государство неизменно будет следовать избранному курсу на укрепление мира и взаимосвязи между всеми странами, – отметил председатель партии.


  •   Просмотров Сегодня: 36

  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.


    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » В Туркменистане в честь Международного женского дня состоялись торжества
    » Ветераны войны будут награждены юбилейными медалями Киргизии и России
    » В Ашхабаде выступили мастера искусств из Санкт-Петербурга
    » Туркмено-австрийский симфонический оркестр отпраздновал юбилей
    » Глава Союза армян Украины поздравил с Днём победы
    » В Киеве состоялась традиционная встреча представителей Союза армян Украины с ветеранами
    » Грузинские ветераны проходят курс психологической реабилитации на раскопках
    » В Киеве армянские активисты поздравили ветеранов
    » Президент Армении Серж Саргсян посетил Парк Победы в Ереване
    » Чисто для военных
    » Ветераны требуют извинений от "Билайна"
    » В какие страны путешествуют ветераны
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 |Радио, ТВ, Интернет, Пресса...| FOCUS MEDIA GROUP | ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Армения планирует наращивать товарооборот с Россией

    • 18:01
    • 46
    • 0

    Участники форума в Ташкенте отметили огромный вклад народов Центральной Азии в победу над фашизмом

    • 15:06
    • 52
    • 0

    Мухриддин побеседовал с главой МИД Туркменистана

    • 14:33
    • 42
    • 0

    В Туркменистане начали поздравлять ветеранов и дарить им ценные подарки

    • 14:15
    • 36
    • 0

    Сейм Латвии признал страшный Геноцид армян в Турции.

    • 13:40
    • 50
    • 0

    Экс-президент Молдовы и глава Беларуси обсудили вопросы двусторонних отношений между странами

    • 13:36
    • 28
    • 0

    Бандар Хаджар в скором времени прилетит в Узбекистан для проведения «роуд-шоу»

    • 13:00
    • 35
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 65272
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 60186
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 58116
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 53177
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 48393
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 42593
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 40998
    • 0

    Мирзиёев подписал постановление для упрощения процесса назначения государственных выплат

    • 12:39
    • 28
    • 0

    Президента проинформировали о деятельности железных дорог Казахстана

    • 12:39
    • 28
    • 0

    Бандар Хаджар в скором времени прилетит в Узбекистан для проведения «роуд-шоу»

    • 13:00
    • 35
    • 0

    Армения планирует наращивать товарооборот с Россией

    • 18:01
    • 46
    • 0

    Экс-президент Молдовы и глава Беларуси обсудили вопросы двусторонних отношений между странами

    • 13:36
    • 28
    • 0

    В Туркменистане начали поздравлять ветеранов и дарить им ценные подарки

    • 14:15
    • 36
    • 0

    Мухриддин побеседовал с главой МИД Туркменистана

    • 14:33
    • 42
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА