Армения планирует наращивать товарооборот с Россией

Исполняющий обязанности главы внешнеполитического ведомства Армении Ара Айвазян 6 мая провёл встречу с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. В ходе переговоров стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего и многостороннего сотрудничества. Собеседники отметили важность межгосударственного диалога на всех уровнях. Об этом сообщает пресс-служба МИД Армении.

Согласно сообщению, Ереван ожидает принятия конкретных шагов по военно-техническому сотрудничеству, а также по наращиванию торгового оборота.

Айвазян также отметил необходимость активизации мер по борьбе с коронавирусной инфекцией, в том числе и с помощью российской вакцины «Спутник V».

В свою очередь Лавров напомнил, что Россия поставила в Армению несколько десятков тысяч доз вакцины. По словам главы российского МИД, в планах также — поставка до одного миллиона доз вакцины.

Напомним, в Армении уже начата вакцинация препаратами «Спутник-V» и AstraZeneca. Российской вакцины поступило 15 тысяч доз на 7500 человек, но постепенно ее партии увеличатся.