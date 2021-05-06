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Армения планирует наращивать товарооборот с Россией

Армения планирует наращивать товарооборот с РоссиейИсполняющий обязанности главы внешнеполитического ведомства Армении Ара Айвазян 6 мая провёл встречу с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. В ходе переговоров стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего и многостороннего сотрудничества. Собеседники отметили важность межгосударственного диалога на всех уровнях. Об этом сообщает пресс-служба МИД Армении.

Согласно сообщению, Ереван ожидает принятия конкретных шагов по военно-техническому сотрудничеству, а также по наращиванию торгового оборота.

Айвазян также отметил необходимость активизации мер по борьбе с коронавирусной инфекцией, в том числе и с помощью российской вакцины «Спутник V».

В свою очередь Лавров напомнил, что Россия поставила в Армению несколько десятков тысяч доз вакцины. По словам главы российского МИД, в планах также — поставка до одного миллиона доз вакцины.

Напомним, в Армении уже начата вакцинация препаратами «Спутник-V» и AstraZeneca. Российской вакцины поступило 15 тысяч доз на 7500 человек, но постепенно ее партии увеличатся.


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