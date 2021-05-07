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Для Узбекистана начало действовать Соглашение о партнёрстве в сфере промышленности

  • 07.05.2021, 18:23,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Для Узбекистана начало действовать Соглашение о партнёрстве в сфере промышленностиДля Узбекистана 8 мая этого года начинает действовать Соглашение о сотрудничестве в промышленной отрасли и формировании Совета по промышленной политике стран-участников СНГ. Документом планируется сотрудничество Сторон в сфере промышленности для организации координированной промышленной политики, сообщает пресс-служба МИД.

Соглашением также предусматриваются организационно-правовые темы работы Совета по промышленной политике стран Содружества.

Специализированным ведомством, ответственным за выполнение документа, включая сотрудничество в пределах Совета по промышленной политике стран Содружества Независимых Государств, выбрано Министерство экономического развития и сокращения бедности Узбекистана.

Участие республики в этом Соглашении содействует сохранению устойчивого усиления и повышения конкурентоспособности всех сфер; сформированию благоприятных ситуаций для инновационного совершенствования в областях; созданию взаимных кооперационных связей между компаниями сфер промышленности; увеличению производственных цепей с помощью диверсификации изготовления промышленного сырья.


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