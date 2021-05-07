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Постпредство РФ и Исполком СНГ организовали в Минске выставки в честь 76-летия Победы

  • 07.05.2021, 14:43,
  • В Мире + Европа
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Постпредство РФ и Исполком СНГ организовали в Минске выставки в честь 76-летия ПобедыВ Минске в штаб-квартире государств-участников СНГ организованы выставки, посвященные 76-летию победы в Великой Отечественной войне. Экспозиции включили в себя батальные полотна и архивные фотографии военных лет. Об этом FMG.NEWS сообщила пресс-служба Исполкома Содружества.

Постоянное представительство РФ при СНГ устроило художественную выставку. Ее руководителем стал заслуженный деятель искусств Белоруссии, почетный академик Российской академии художеств Николай Опиок. Экспозиционные картины демонстрируют боевые сцены и послевоенную жизнь.

В дополнение к ней коллектив Исполкома развернул фотовыставку «Солдаты Победы - 1941-1945». На снимках есть и родственников бойцов в тот непростой период. Этой экспозицией сотрудники организации показали свою солидарность с проходящими на просторах Содружества мероприятиями по чествованию героев-победителей.

Победа над фашизмом навечно останется эпохой патриотического героизма в памяти народов и истории стран-членов СНГ, именно об этом повествуют все выставочные экспонаты.


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